Expeditie Oost: machtig Raalter klokkenspel strooit nieuwjaarsvrolijkheid over Salland

De Duitsers gingen er in de oorlog met de zwaarste klokken vandoor, maar het roomse Raalte liet zich niet kleineren. Bovenin de basiliek van de Heilige Kruisverheffing staat nu al weer decennia een machtig carillon. Beiaardier Henk Veldman speelt er 'Happy new year' van ABBA. "Dit brengt vreugde in de coronatijd."

Energiek en goedlachs beklimt beiaardier Henk Veldman voor de eerste keer in het nieuwe jaar de 79 meter hoge toren van de Raalter basiliek. "Altijd weer een speciaal gevoel", zegt hij als hij via het trappenhuis zijn eigen wereld betreedt. "En nu wel heel bijzonder, omdat het de eerste bespeling van het jaar is."

Opgewekt gemoed

Zijn opgewekte gemoed vertaalt hij in vrolijke klanken die zich vanuit de toren over Raalte en een deel van Salland verspreiden. Met ABBA dus, maar ook de Radetzky Marsch van Johann Strauss. "Dit is heerlijk luchtig", zegt hij tussen het spelen door. "Ik ben altijd zo blij dat het weer oliebollentijd is. Dan kan ik dit weer spelen."

Veldman krijgt veel respons op zijn vrolijke noten. Vicaris Ronald Cornelissen van het vicariaat Deventer luistert onder de toren en straalt. "Dit brengt toch vreugde en vrolijkheid. Juist ook in de coronatijd. ABBA en happy new year, dat is toch heel erg passend. Ik vind het heel erg mooi."

Eigenlijk zitten wij beiaardiers al eeuwenlang in quarantaine. Henk Veldman

In deze coronatijd merkt beiaardier Veldman dat er vaker een beroep op hem wordt gedaan. "Wij zijn toch de enige kunstenaars die hoog in de toren veilig ons werk kunnen doen. Er is grote vraag naar cultuur die door kan gaan. Eigenlijk zitten wij beiaardiers al eeuwenlang in quarantaine. Met een veilige bespeling, want het publiek bevindt zich op de grond."

Voor het nieuwe jaar heeft Veldman de innige wens dat hij met zijn spel weer meer kan aansluiten bij evenementen in het dorp Raalte. Ribs en Blues en Stöppelhaene noemt hij als voorbeelden: "Het mooiste is om te spelen als het dorp in beweging komt. Heel leuk om daarbij aan te sluiten. Ik noem het cross-overs. Laten we hoen dat het dit jaar weer doorgaat."