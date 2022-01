De automaten van Deventer sigarettenboer krijgen tweede leven

De Deventer sigarettenboer Huub Obdeijn was bang dat hij met zijn sigarettenautomaten zou blijven zitten, nu de automaten niet meer in het zicht in de kroegen mogen staan. Maar zijn vrees voor een automatenkerkhof bleek ongegrond: Obdeijn kreeg meer dan tweehonderd aanvragen om de apparaten over te nemen. "Er komen sneller aanvragen binnen dan ik antwoord kan geven, ik heb er een halve dagtaak aan."

Binnen een week heeft Obdeijn alle 35 automaten verkocht, nadat hij vorige week vertelde over de automaten waarmee hij bleef zitten. Van de Waddeneilanden tot Zeeland: de automaten werden vanuit alle hoeken in Nederland afgehaald om ze nieuw leven in te blazen. Van een fietsenmaker die er fietsbanden in wil verkopen tot een student die geïnteresseerd is in de techniek van het apparaat. "Dat doet mij goed. Alles beter dan een oud ijzer bult", aldus Obdeijn.

Kijk hier naar het verhaal van Huub:

Het verkopen van de automaten leidt tot mooie ontmoetingen bij de Deventenaar thuis. "Het zijn leuke mensen met mooie plannen voor de automaat." Vaak krijgt hij foto's toegestuurd van de nieuwe bestemming die de automaat heeft gekregen: "Kijk eens Huub, hij staat in mijn mancave".

Automaten als reserve

Obdeijn heeft zelf nog drie automaten achter de hand voor onderdelen. "Er blijven drie a vier automaten in gebruik, deze staan in afgesloten ruimtes bij horecaondernemers, wat nog wel mag." Hij maakt zich zorgen om het einde van een tijdperk: "Ik vraag me af waar mensen nu hun sigaretten nog kunnen kopen. Worden deze dan straks, als het uitgaansleven weer geopend is, net als drugs vanuit de jaszak verkocht?"

Afscheid

Het contact met de horecaondernemers gaan hij hoe dan ook missen en echt afscheid nemen zat er niet in. Obdeijn: "Als alles weer open is ga ik bij de cafés en restaurants langs voor een borrel of een hapje eten."