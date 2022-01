Programma: Eredivisie is terug en Overijsselse ontmoetingen bij vrouwenvoetbal, handbal en volleybal

Betaald voetbal

De Eredivisie ontwaakt dus komend weekend uit de winterslaap. De tweede seizoenshelft begint met speelronde 19. PEC Zwolle en Willem II zijn vrijdagavond de eerste twee die tegenover elkaar staan. De andere drie Overijsselse clubs komen op zaterdagavond in actie. FC Twente ontvangt Heerenveen, Go Ahead Eagles krijgt RKC Waalwijk op bezoek en Heracles Almelo gaat naar NEC.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen gaat de tweede seizoenshelft ook beginnen in de Eredivisie en direct staat het Overijssels onderonsje tussen PEC Zwolle en FC Twente zondag op het programma. PEC is na een goede seizoenstart afgezakt naar plek zes en Twente is de nummer twee.

Basketbal

De basketballers van Landstede Hammers spelen deze week in zowel de competitie als de beker. In de BNXT League is Aris Leeuwarden morgen de tegenstander en zondag komt Donar op bezoek in Zwolle voor de kwartfinales van de beker. De strijd bij de laatste acht gaat over een best-of-2. Dinsdag 1 februari is de return in Groningen.

Voor de vrouwen van Jolly Jumpers staat zaterdag de wedstrijd tegen hekkensluiter Triple Threat op het programma.

Handbal

De handbalsters van Borhave zouden afgelopen weekend de derby bij DSVD spelen, maar dat duel ging niet door vanwege corona. Zondag is er een nieuwe kans tegen een Overijsselse opponent. Kwiek uit Raalte komt dan naar Borne. DSVD gaat zaterdag op bezoek bij VOC Amsterdam.

Volleybal

Ook bij de volleybalsters staat er een Overijssels onderonsje op de rol. Regio Zwolle, de nummer vier, ontvangt zaterdag Apollo 8, de nummer twee. Eurosped speelt zondag thuis tegen FAST en hekkensluiter Set-Up'65 gaat zaterdag naar Dynamo Apeldoorn.

Waterpolo

Voor de mannen van Het Ravijn gaat de tweede seizoenshelft beginnen met een dubbel weekend. Zaterdag gaat het op bezoek bij koploper AZC en zondag komt De Ham op bezoek in Nijverdal. De vrouwen spelen zaterdag een thuisduel met GZC Donk.