De impact van corona op het onderwijs: ''Studenten willen weer terug naar het oude normaal"

Zet een stip op de horizon, werk toe naar nieuwe doelen. Leerlingen in het middelbaar onderwijs moeten niet te lang blijven hangen in wat ze gemist hebben tijdens lockdowns waarin thuisonderwijs werd gegeven. Dat is het advies van orthopedagoog Arjen Faber. Middelbare scholieren, maar ook leerlingen in het basisonderwijs mogen vanaf vandaag tenminste weer. Intussen blijft de situatie voor studenten in het mbo, hbo en op universiteiten uitzichtloos: zij zitten nog steeds thuis.

Afstandsonderwijs en onderwijsachterstand: het zijn bijna synoniemen van elkaar. Middelbare scholen waren al druk met het wegwerken van achterstanden na de eerste twee lockdowns, toen daar vorig jaar december een derde lockdown bij kwam. Opnieuw kregen leerlingen minder les dan de bedoeling was en liepen ze mogelijk nieuwe achterstanden op.

Hoge studiedruk

Toch pleit Faber er voor niet te veel de nadruk op die achterstanden te leggen. "Als de focus alleen wordt gelegd op het inhalen van achterstanden en niet op het welzijn van de scholieren, wordt de studiedruk te hoog. Het gevolg is dat de motivatie daalt door een toenemende werkdruk. Een leerling is dan sneller geneigd om de moed op te geven en dat moeten we voorkomen."

Faber is gespecialiseerd in pubers. Hij weet precies hoe het werkt bij die leeftijdsgroep. "Wanneer de berg te hoog wordt voor de leerling en er ook nog eens een mopperende leraar voor je neus staat, dan heb je er als puber al snel genoeg van."

Maar hoe moet het dan wel?

"De oplossing is flexibiliteit", zegt Faber. "We moeten kijken naar hoe we er nu voorstaan en vanuit dit punt weer vertrekken. Als er een nieuwe stip aan de horizon wordt gezet, kunnen we naar een nieuw doel toewerken." Dit in plaats van te focussen op wat er is gemist". Als leerlingen blijven hangen in achterstanden en niks wordt geschrapt of aangepast, dan levert dat alleen maar stress op".

En niet alleen bij leerlingen bepleit Faber. Ook op de docenten komt veel druk te staan. ''Helaas is er voor de leerkrachten ook een grens aan hun kunnen. Jaarlijks moet er een bepaalde hoeveelheid stof doorheen worden gejaagd om het gewenste onderwijsniveau te behalen. Als hier de gemiste lesstof van een voorgaand jaar bijkomt, raakt de planning in de knel'', volgens Faber.

Maar ook studenten in het hoger beroepsonderwijs en op universiteiten hebben het zwaar gehad de afgelopen twee jaar. Waar de lockdown dit keer voor leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs een relatief korte periode was, is dat wel anders in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en op de universiteiten.

Simpele dingen

Saxionstudenten Amber Knüfken (20) en Kim Beumer (21) weten allebei maar al te goed hoe het is om een opleiding te volgen tijdens de coronacrisis. In september 2020 begonnen ze beiden met een opleiding, in het jaar waarin corona in Nederland om zich heen greep. Een normale studententijd hebben ze tot nu toe niet gehad. "De enige keer dat ik mij een echte student heb gevoeld, is toen ik met mijn klas uit eten kon", zegt Beumer. Het zijn simpele dingen die ze mist.

De coronamaatregelen hebben het studenten heel moeilijk gemaakt, stelt Lotte Beernink, studentdecaan van hogeschool Saxion. ''Het wordt voor de studenten steeds uitzichtlozer, ze willen weer terug naar het oude normaal. Ze hebben een gevoel van verbondenheid nodig." Dat zit er voorlopig nog niet in, want studenten moeten voorlopig thuis onderwijs volgen.

Normaal dagritme

De online lessen hebben ook voor studenten van het hoger onderwijs veel impact, vertelt Beernink. "Je ziet dat studenten het moeilijk vinden om een normaal dagritme aan te houden. Ze komen uiteindelijk in de knel met de studieplanning. De scheiding tussen studie en ontspanning wordt dan ook steeds vager. Voorheen ging je naar school voor studie, en kwam je thuis voor de ontspanning."

Het online les volgen, en niet fysiek in contact staan met medestudenten eist ook zijn tol. ''Tijdens je studententijd is het belangrijk dat je je identificeert met leeftijdgenoten, juist op deze leeftijd", zegt Beernink.

Afstuderen

Studentes Amber Knüfken en Kim Beumer hopen over twee jaar af te studeren. Of ze verwachten dat dit lukt onder onder normale omstandigheden? Beumer vertelt zich nergens aan te willen vasthouden. Ze hoopt op nog een paar jaar normale studietijd, samen met haar medestudenten. Knüfken denkt echter dat het niet opschiet op deze manier. Ze verwacht af te studeren in coronatijd, zonder fysieke lessen.