Nieuw Saxenburgh Medisch Centrum overtreft verwachtingen en surft dapper over de coronagolven

Een feestelijke opening is er nog niet eens geweest, maar het ziekenhuis is al intensief gebruikt sinds de verhuizing in september 2020. Het was achteraf hét perfecte moment voor de verhuizing, vertelt Wouter van der Kam van de Saxenburgh Groep. "We surften als het ware tussen twee coronagolven door, realiseerden we ons later. We waren net drie dagen hier en toen kwam de eerste IC-patiënt al binnen met corona."

Golven weerstaan

"Daarna was het alleen maar buffelen en heel hard werken, maar het is gelukt. We hebben de golven doorstaan en we staan er nog", vervolgt Van der Kam. "Ik ben trots op het gebouw. Ik stap hier elke dag met veel plezier binnen, maar ook trots op de medewerkers en iedereen die er alles aan heeft gedaan om de coronagolven hier te bestrijden. En dat naast de reguliere zorg, dat is echt een topprestatie."

Wouter van der Kam van Saxenburgh in het nieuwe ziekenhuis (Foto: RTV Oost)

Tijd om rustig te wennen aan het nieuwe gebouw en een andere werkwijze kreeg het personeel niet, vertelt internist Gijs van Kempen. "Het was een hele uitdaging. Verhuizen in coronatijd en dat gecombineerd met de zorg voor coronapatiënten, was heel zwaar. Maar juist ons nieuwe ziekenhuis heeft ons daarbij geholpen."

We hebben de golven weerstaan en we staan er nog Wouter van der Kam, Saxenburgh Groep

Harmonicamodel

Het Saxenburgh Medisch Centrum lijkt van de buitenkant een simpele blokkendoos, maar binnen is het licht en ruim. En dat is totaal anders van opzet dan het oude Röpcke Zweers ziekenhuis, vertelt Van der Kam. "Met het harmonicamodel kunnen we heel makkelijk variëren. We kunnen een corona-afdeling inrichten van één tot 21 patiënten, zonder dat we wandjes moeten plaatsen. We kunnen per dag bekijken wat er nodig is."

Binnen is het ziekenhuis licht en ruim (Foto: RTV Oost)

Zodra er dan weer minder coronapatiënten zijn, is er ook weer ruimte voor reguliere zorg. Er hoeven dus geen complete afdelingen te sluiten zoals in andere ziekenhuizen soms wel het geval is. Ook de IC-afdelingen zijn flexibel. Dat zijn allemaal eenpersoonskamers, zodat ook daar coronapatiënten en reguliere patiënten veilig tegelijk kunnen worden opgenomen.

De keuze voor deze opzet was al gemaakt voor de uitbraak van het coronavirus, maar blijkt nu een groot voordeel te zijn. "We werken met gescheiden patiëntenstromen. Poliklinische zorg is los van de acute zorg of de klinische patiënten. Iemand die alleen voor controle komt, hoeft niet het hele ziekenhuis door. Dat is veel veiliger, daardoor hoefden er geen afdelingen te sluiten en konden we veel reguliere zorg toch door laten gaan", aldus Van der Kam.

Het Saxenburgh Medisch Centrum (Foto: Jolande Verheij RTV Oost )

Met man en macht

Hoewel het ziekenhuis relatief goed door de coronacrisis komt, is het ook hier voor niemand makkelijk. "We zijn nu vier coronagolven verder en hebben ons er aardig doorheen weten te slaan", vertelt internist Van Kempen. "Met man en macht, en harde inzet van alle zorgmedewerkers hier."

Tijdens pieken van de golf hebben we ook hier moeilijke beslissingen moeten nemen Gijs van Kempen, internist

"Helaas hebben tijdens de pieken van de golf ook hier moeilijke beslissingen moeten nemen en behandelingen moeten afzeggen", vertelt van Kempen. "Die uitgestelde zorg is dramatisch. Ik heb als internist patiënten die op een niertransplantatie wachten, die worden dan in Groningen in het ziekenhuis gedaan. Dat zoiets dan wordt afgezegd, is heel schrijnend."

in Hardenberg konden afgelopen jaar relatief veel reguliere operaties wel doorgaan, ziet Van Kempen. "Zodra het kon, hebben we wel zoveel mogelijk reguliere zorg weer opgepakt en ook ingehaald. We bekijken echt van dag tot dag wat er mogelijk is en dan doen we ook het maximale dat we kunnen".

Méér reguliere zorg

In Saxenburgh Medisch Centrum zijn in 2021 zelfs méér reguliere operaties en ingrepen uitgevoerd dan in voorgaande jaren, en dat in een klein ziekenhuis in coronatijd. Dat is onder meer te danken aan de hele zorgketen die de Saxenburgh Groep in huis heeft, legt Van der Kam uit. 'Het is wel een kleiner ziekenhuis, maar ook onderdeel van een grote zorgorganisatie. We hebben negen woonzorgcentra in de regio en daarmee zijn de lijntjes kort."

Corona-verpleging in Saxenburgh Medisch Centrum (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

"We konden in onze zorgcentra voor ouderen snel ruimte maken om patiënten op te vangen na een operatie of om verder van corona te herstellen, zodat bedden in het ziekenhuis zo kort mogelijk bezet waren. Ook met de huisartsen werken we heel nauw samen, net als met onze eigen thuiszorg. Zo kunnen we coronapatiënten optimale zorg bieden, ook buiten de muren van het ziekenhuis. En dat geeft weer ruimte voor andere patiënten die geopereerd moeten worden."

Patiënt centraal

In het nieuwe ziekenhuis moest de patiënt centraal staan, dat was de droom van Van der Kam. En dat is gelukt, ziet hij. "We kregen op een gegeven moment ook coronapatiënten uit het westen, uit Amsterdam, Rotterdam en noem maar op. Daar kregen we ook zulke dankbare reacties van."

Van der Kam vertelt: "Zo hoorden we bijvoorbeeld: 'het is een eindje rijden, maar als ik weer wat heb zou ik zo weer bij jullie willen liggen'. Daar ben ik trots op, dat is wat wij willen bieden: gastvrijheid uit het oosten, kennis en deskundigheid, en de juiste zorg op het juiste moment."

Feestje

De feestelijke opening is nog niet geweest, maar die komt er echt, belooft Van der Kam: "Dit ziekenhuis is van en voor iedereen in de regio, dat kan je niet afdoen met een online opening of een besloten feest. Dan willen we ook echt iedereen kunnen uitnodigen. We hadden het al twee keer eerder in de agenda staan, maar nu reken ik toch op de zomer van dit jaar, dat moet toch lukken?"

Het oude ziekenhuis word gesloopt (Foto: Jolande Verheij RTV Oost )

Het oude ziekenhuis Röpcke Zweers wordt ondertussen gesloopt. Alleen het nieuwste deel van de oudbouw blijft in gebruik, dat is met een gang verbonden aan de nieuwbouw.. "Als de sloop klaar is, lijkt me ook een mooi moment voor het feest. Dan hebben we meteen een mooie plek voor een feesttent buiten", lacht Van der Kam.