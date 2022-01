Even snel een restvaccin scoren: hoe werkt het?

Om meteen het antwoord op die vraag te geven: nee. Als je denkt: 'Geef mij maar zo'n overgebleven prik', dan wil dat nog niet zeggen dat je die ook krijgt. Volgens een woordvoerder van GGD Twente is het principe eenvoudig. "Aan het einde van de dag weten we of we vaccins overhouden. Als een flacon eenmaal is aangebroken en daar zijn nog prikken uit te halen zonder dat er aangemelde mensen zijn, dan is het zonde om die vaccins weg te gooien."

Geïnteresseerden kunnen via www.prullenbakvaccin.nl een pushmelding krijgen als bekend is waar een prik beschikbaar is. Dat kan bij priklocaties zijn in Enschede (Go Planet Expo), Almelo of Nijverdal. Er is geen keuze in het type vaccin. "Het is een landelijk initiatief waarbij GGD Twente zich nu bij aansluit."

Geen garantie

Als je zonder registratie of aanmelden vooraf een boosterprik of eerste of tweede vaccin wilt halen, dan blijft het een gok of je die ook krijgt. Want er zijn waarschijnlijk per dag maar een beperkt aantal overgebleven vaccins. En iedereen krijgt tegelijk een pushbericht met de melding om 16.10 uur aanwezig te zijn op de plek waar vaccins anders zouden worden weggegooid. De kans is aanzienlijk dat er meer mensen komen opdraven dan er 'restvaccins' beschikbaar zijn. En dan heb je dus pech gehad.

Tekst gaat verder onder de foto.

Wachtruimte priklocatie Go Planet Expo (Foto: RTV Oost)

Toch is het voor oplettende en snelle reageerders een manier om zonder afspraak, op dezelfde dag een prik in de arm te krijgen. En het voorkomt dat opengebroken flacons met met meerdere vaccins erin, moeten worden weggegooid.

Helaas

Dat was vanmiddag niet het geval. Als de laatste mensen met een afspraak zijn geprikt, staan er nog tussen de vijf en tien mensen te wachten. Allemaal komen ze voor een vaccin dat nog over is en anders zou worden weggegooid. Een meneer die in de buurt woont staat vooraan. "Lekker makkelijk als het zo kan", zegt hij. Ondertussen bepalen medewerkers van de priklocatie hoeveel prikken er nog kunnen worden gezet. Dat blijken er bedroevend weinig te zijn. Slechts één vaccins is er over. Helaas voor de mensen die wel een gokje wilden nemen. De man vooraan staat de prik af aan een jonge vrouw achter hem. "Jammer, ik kom een andere keer wel weer terug."