OMT adviseert mondmaskers op drukke markten: "Dat wordt nog een heel gedoe"

De Enschedese binnenstadsmanager Duco Hoek vraagt zich af hoe dit te handhaven is. "Dat wordt nog een heel gedoe", zegt hij. "Als het al doorgaat, want ik moet nog zien of de politiek hiertoe overgaat. Het is in ieder geval een heel gedoe. Ik vraag me af hoe bijvoorbeeld ondernemers hier tegenover staan."

'Gewoon alles weer open'

De Deventer binnenstadsmanager Peter Brouwer benadrukt dat het nog om een advies van het OMT gaat. "Het is afwachten wat het Rijk doet. Maar wij vinden dat winkels en horeca geen bron van besmettingen zijn en hopen dan ook dat zaterdag gewoon alles weer open mag. En als dat betekent dat we een mondkapje moeten dragen, dan doen we dat. Ook op straat. Ik denk dat de mensen dat zeker zullen accepteren."

Hoogleraar Ruud Verdaasdonk doet al sinds het begin van de coronacrisis onderzoek naar mondmaskers. Al vanaf het begin toonde hij aan dat het dragen van mondmaskers verspreiding van het virus voor een deel tegen kan houden. "Het maakt daarbij wel uit welk mondmasker je draagt en hoe je hem draagt", zegt Verdaasdonk.

Wat zijn de beste mondkapjes?

Alle mondmaskers, of ze nu van stof zijn of van het type medisch/chirurgisch, houden de druppeltjes die uit je mond komen behoorlijk tegen. "De aerosolen (vloeistofdruppel in gasvorm - red.) komen in veel gevallen boven of onder het mondmasker uit. Een volledig en goed afgesloten mondmasker van het type FFP2 is het meest veilig om jezelf te beschermen", zegt Verdaasdonk.

Met een speciale camera toont Verdaasdonk aan dat de FFP2-maskers het beste werken. "En eigenlijk moet je dan bij je neus een plakbandje plakken zodat niets kan lekken." Waarom het OMT dan niet deze maskers adviseert? "Dat heeft te maken met comfort. Je kunt er bij inspanning kortademig van worden, het voelt onprettig. Dan gaan mensen de maskers niet dragen", zegt Verdaasdonk.

Een FFP2 mondmasker beschermt beter dan de reguliere mondmaskers (Foto: Getty Images)

Omikron besmettelijker

De omikronvariant is veel besmettelijker dan de vorige varianten. De druppeltjes en aerosolen die in de lucht komen kunnen dus ook sneller andere personen besmetten.

De druppeltjes worden bijna altijd wel tegengehouden bij alle types mondkapjes. Dat geldt niet altijd voor de aerosolen. "Het tegenhouden van de aerosolen in medische en niet-medische mondkapjes is dertig procent", zegt longfysioloog Frans de Jongh van het Medisch Spectrum Twente en de UT. "Alle beetjes helpen."