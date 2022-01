Natuuractivist Gerhard Jannink: "Laat zien wat er mis gaat in de natuur"

Jannink filmt letterlijk wat hij om zich heen ziet gebeuren. Hij woont inmiddels in een prachtig boerderijtje, net over de grens in Duitsland, omringd door akkers. In zijn opkamer staat de computer. Hij start een video waarop jonge zwaluwen vrolijk kwetteren in hun nest. Maar een paar dagen later zijn de vogeltjes opeens lusteloos. Twee van de vier jongen zijn dood.

Jannink pakt er één op en laat het dode lijfje bungelen voor de camera. Hij vertelt wat er is gebeurd. "De boeren hebben twee dagen geleden hun land bespoten. Er zijn geen levende insecten meer en nu gaan deze zwaluwen dood van de honger."

Alles filmen

Jannink draagt een grappige hoed met nepbloemen erop, maar zijn boodschap is bloedserieus. "Ik film niet alleen wat mooi is, maar ook het nare. Dat doen programma's zoals Vroege Vogels niet. Ze vertellen wel wat er mis gaat, maar ze laten het nooit zien. En het wordt tijd dat mensen echt zelf zien wat ze veroorzaken, want anders gaat het mis."

Laat problemen in de natuur echt zien, zodat we het kunnen veranderen Gerhard Jannink

De bijzondere natuurstrijder loopt zijn tuin in. "De bomen aan de overkant van deze akker waren in 2005 nog groen en gezond. Twee jaar heb ik ze achter elkaar gefotografeerd en toen waren ze dood. En dan worden ze direct gekapt. Maar dode bomen meteen weghalen is niet slim, want zo ziet niemand dat er wat aan de hand is", legt hij uit. In zijn boek 'Als de bossen sterven, dan sterft de aarde' heeft hij tal van voorbeelden van hoe planten reageren op menselijk handelen.

Jannink heeft ook meerdere keren zijn baan verloren doordat hij collega's waarschuwde voor chemicaliën waarmee zij moesten werken. "Ik vertelde mijn collega's hoe giftig het spul was waarmee ze werkten. Dat vonden de bazen niet leuk, maar iemand moet de waarheid spreken."

En nu lijkt het kleine bomengroepje voor zijn eigen boerderij aan de beurt te zijn. "Zie je die bruine donkere strepen? De bast zit al los en een enkele boom is al helemaal dood. Zo zonde." Op de vraag hoe het komt, noemt hij tal van mogelijke oorzaken. "Onkruidbestrijders, mobiele telefoons, zendmasten... ik weet het niet precies, maar er zou eens serieus onderzoek naar gedaan moeten worden. En er moet openlijk over gesproken worden. Zodat we het met z'n allen kunnen veranderen."