OM eist jeugddetentie voor verkrachting in Enschede

Zestien maanden jeugddetentie waarvan de helft voorwaardelijk en een behandeling in een gespecialiseerde kliniek. Dat was vandaag de eis tegen een 20-jarige man uit Enschede die verdacht wordt van verkrachting.

De man wordt ervan verdacht dat hij op 31 juli vorig jaar een kwetsbare jonge vrouw onder bedreiging van een vuurwapen tot seks dwong. Dat zou zijn gebeurd op de zolderkamer in zijn ouderlijke woning.

Seks tegen betaling

De Enschedeër en de vrouw kenden elkaar al een tijdje. Hij gaf haar wel eens wat geld in een tijd dat ze door grote problemen geen dak boven haar hoofd had. Volgens de man was er op 31 juli via Snapchat een afspraak gemaakt voor seks tegen betaling. De vrouw zou een half uurtje bij hem langskomen, in ruil voor duizend euro.

Zoveel zou de vrouw uiteindelijk niet gekregen hebben. Na de seks zou hij haar zeventig euro gegeven hebben.

Nadat de verdachte haar gedwongen had tot seks, stopte hij het geld in haar broekzak. De seks was zeker niet vrijwillig vertelde de vrouw bij de politie, de man had haar met een pistool bedreigd en gezegd "als je jouw bek niet houdt, dan krijg je de kogel!”

Huiszoeking

Het slachtoffer schakelde direct na het voorval de politie in. Bij een huiszoeking werd het wapen dat ze beschreef teruggevonden. Het was een vuurwerkpistool. Ook troffen agenten meerdere alarmpistolen en een taser aan. De 20-jarige zit sinds dat moment vast.

Uit onderzoek door gedragsdeskundigen wordt duidelijk dat de Enschedeër geestelijk een stuk achter loopt op zijn werkelijke leeftijd. Ook heeft de man te maken met autisme, daardoor heeft hij moeite om ingewikkelde situaties te begrijpen. Het advies van de gedragsdeskundige is om hem daarom via het jeugdstrafrecht te vervolgen.