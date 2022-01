Justitie verzuimde meerdere malen de neergeschoten 'tattookiller' Cor op te pakken

Dat hij daar mogelijk ondergedoken zat, was ook bekend bij het OM. Het Landelijk Parket, verantwoordelijk voor het vervolgen van Cor P. voor de moord op Kuut, was over de mogelijke verblijfplaats van de 'tattookiller' getipt.

Paling

Cor P. is een Schiedamse crimineel die als bijnaam 'De Paling' draagt. Al meerdere keren wist hij in het verleden op miraculeuze wijze uit handen van de opsporingsdiensten te blijven. Ook nu lijkt hij weer overal tussendoor te glibberen: de politie pakt hem niet op, hij vlucht naar het buitenland en ontkomt aan een wisse dood. Volgens het OM is hij één van de voormannen van de 'tattookillers', een groep huurlingen die allen eenzelfde tatoeage met Chinese karakters op de rug dragen.

Vertrouwelijke politiestukken

Begin 2020, net voordat Cor P. de benen nam, is hij samen met zijn broer meerdere keren gesignaleerd bij de Van der Valk-hotelketen in Enschede. Dat is te lezen in een interne politiememo, in bezit van RTV Oost. 'Zij overtreden hiermee de schorsende voorwaarden', staat te lezen in de vertrouwelijke memo. Daarmee wordt gedoeld op de regels waaraan de broers moeten voldoen om op vrije voeten te mogen zijn.

Een aantal jaren ervoor zijn ze veroordeeld voor een mislukte moordaanslag in Amsterdam en die straf zat er bijna op. Het laatste deel van hun straf voldeden ze buiten de gevangenismuren, maar met een enkelband. In afwachting van het proces rondom de moord op Tukker Onno Kuut waren ze op vrije voeten, maar mochten dus niet in Enschede komen.

AT-klanten

Politieagenten wordt in de memo op het hart gedrukt 'niet over te gaan tot aanhouding', maar contact op te nemen met het OM in Amsterdam. 'Let op!', staat er vervolgens. 'Het betreffen AT-klanten! Dus aanhouding AT, tenzij....' Oppakken zou dus uitsluitend moeten gebeuren door een gespecialiseerd arrestatieteam. Die aanhouding blijft uit.

In een ander intern politierapport wordt ook gesproken over een overtreding van Cor P. tijdens zijn schorsing. In Dordrecht, zo blijkt uit het vertrouwelijke politiestuk, was een auto gecontroleerd met bijzondere inhoud. 'Bij onderzoek bleek in de ruimte waar normaal de airbag zit, een vuurwapen verborgen te liggen. In de auto lag eveneens een bankpas op naam van Cor P. en een vals Belgisch reisdocument.'

In de Twentse politiememo staat: 'Cor P. staat hier onder de aandacht i.v.m. een conflict dat hij heeft met Michel B.' Die laatste is één van de oprichters van motorclub Satudarah en oud-kameraad van moordslachtoffer Onno Kuut. Toch werd 'tattookiller' Cor wederom niet in de kraag gevat.

Tekst gaat verder onder de foto.

De meest bekende foto van de zogenoemde 'tattookillers' (Foto: Crimesite)

Vlucht naar buitenland

Dat ze bij politie en justitie rekening hielden met een vlucht van Cor P. naar het buitenland, staat in wéér een ander intern stuk. In dat rapport staat opgesomd op welke adressen Cor vaak verbleef. 'Gelet op een mogelijke veroordeling zal ook rekening gehouden moeten worden met ontvluchting naar het buitenland.' En dat gebeurde dus ook. Cor nam de benen naar de Dominicaanse Republiek.

Dat hij daar verbleef kan voor het OM ook geen verrassing zijn. Bij het Landelijk Parket is de tip binnengekomen dat Cor daar was. Ook RTV Oost had die tip gekregen van een bewoner, die zich bedreigd voelde door Cor. Want de 'tattookiller' liet op het Caribische eiland 'flink van zich horen', stelt de tipgever.

Reactie OM

Het Openbaar Ministerie is om een reactie gevraagd. Een woordvoerder laat weten zelf geen informatie te hebben over het meermaals overtreden van de voorwaarden, voordat Cor het land ontvluchtte. En de tip over de mogelijke verblijfplaats van de voortvluchtige crimineel bood 'geen aanknopingspunten'.

Afgelopen week werd Cor neergeschoten. Twee mannen op een scooter vuurden vier kogels op hem af. De 'tattookiller' raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag wonderwel. Hij werd in het ziekenhuis gearresteerd. De politie zoekt naar naar de schutters, die herkenbaar zijn gefilmd door bewakingscamera's.

Of 'De Paling' nu naar Nederland komt, moet nog blijken. Want volgens het OM bestaat er geen uitleveringsverdrag met de Dominicaanse Republiek. Het zou dus maar zo kunnen dat hij zijn bijnaam voor de zoveelste keer eer aan doet.