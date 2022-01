Student Wahid smacht naar collegezaal na anderhalf jaar thuisstudie

Wahid Zeldenrust zit in het vierde jaar van zijn HBO opleiding ICT aan Windesheim in Zwolle. Met zijn studie gaat het goed. Maar al dat thuis studeren voor zijn beeldschermen? Dat valt hem zwaar.

Speciaal voor de lockdown heeft de ICT-student er een tweede beeldscherm bijgekocht. De schermen staan in zijn studentenkamer boven elkaar in plaats van naast elkaar. Want daarvoor is zijn bureau te klein. Met twee schermen wil hij alle informatie die hij digitaal tot zich krijgt overzichtelijk houden.

Wahid had gehoopt dat het MBO- en HBO-onderwijs deze week op een reguliere wijze hervat zou worden. Misschien met enige maatregelen en beperkingen, maar wel weer met fysieke colleges en studenten die weer bij elkaar kunnen komen. Sommige studiegenoten met wie hij samenwerkt heeft hij nog nooit gezien. En dat beïnvloedt de studieprestaties. Al hoeft Wahid zich geen zorgen te maken. Hij doet goed zijn best en is behoorlijk zelfstandig in het studeren. Wat hij wel merkt is dat thuis colleges volgen meer tijd kosten. Vooral omdat je na een college niet met medestudenten makkelijk kan napraten.

Voordelen

Thuis studeren heeft ook voordelen, erkent Wahid. Hij hoeft minder vroeg op te staan, want de reistijd naar het schoolgebouw van Windesheim is er niet. En je kunt soms lekker in je badjas colleges volgen. De student snakt soms wel naar wat frisse lucht en naar zon. Als het buiten niet te koud is pakt hij zijn laptop om op het balkon studeren.