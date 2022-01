Overijsselse middelbare scholieren zijn blij, maar ook in onzekerheid: "Ik wil niet volgende week weer thuiszitten"

Door de omikronvariant schieten de besmettingscijfers weer door het dak. Hoewel de ziekenhuiscijfers hoopvol lijken, krabt Arda zich toch achter de oren. "Ik denk dat we over een paar dagen of weken weer thuis zitten", vertelt de leerling van het Bonhoeffer College in Enschede. "Daar heb ik geen zin in. Dat is saai."

Samen lunchen kan ook weer (Foto: RTV Oost)

Veel afmeldingen

Bij Lyceum de Grundel stond de telefoon vanochtend al roodgloeiend. "Allemaal leerlingen die zijn afgemeld", vertelt teamleider Brenda Broekman. "De een moet in quarantaine vanwege contact met een besmet persoon en de ander heeft daadwerkelijk zelf corona."

De hoge besmettingsaantallen blijven toch ook bij Broekman door het hoofd spoken. "Deze variant lijkt wel extreem besmettelijk, dus het is best spannend hoe zich dat op de scholen gaat ontwikkelen."

Ik heb het echt gemist Elisa, leerling

Gezelligheid

Desondanks is de stemming op beide scholen vrolijk. Want je vrienden en vriendinnen zie je natuurlijk het liefst in het echt. "Ik heb het echt gemist", vertelt Elisa, eersteklasser van het Bonhoeffer College. "Het is altijd gezellig tijdens de pauzes. En de lessen zijn beter te volgen."

De leerlingen hebbe het kletsen gemist (Foto: RTV Oost)

Sarah is blij om weer terug te zijn op Lyceum de Grundel in Hengelo. Ze is vierdejaars en heeft al een flink deel van het middelbare schooltijd op een aangepaste manier onderwijs gevolgd. "Het is veel leuker om hier te zijn. Je ziet iedereen weer, klasgenoten maar ook docenten." Sven voegt daaraan toe: "Thuiszitten is niet fijn. Je zit de hele dag achter een laptop en het verveelt gewoon heel erg."

We hebben ze figuurlijk met open armen ontvangen Ingrid Verbeek, Bonhoeffer College

Uitdagingen

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze twee keer per week een zelftest doen, zich aan de looprichtingen in de school houden én mondkapjes dragen. En aan dat laatste schort het nog wel eens. "Een deel houdt zich er écht keurig aan', vertelt Ingrid Verbeek, locatiemanager van het Boenhoeffer College aan de Wethouder Beversstraat. Maar dan komt er een veelzeggende lach op haar gezicht. "We hebben ook wel echt uitdagingen. Sommige leerlingen vinden het juist dragen van een mondkapje lastig en dragen deze dan op de kin."

Dat sommige leerlingen wat meer op de coronaregels moeten worden gewezen, mag volgens Verbeek de pret niet drukken. "We hebben ze figuurlijk met open armen ontvangen. We zijn erg blij om ze hier weer te zien."