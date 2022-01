Expeditie Oost: Truus (75) uit Heeten strijdt al jaren tegen het leed op de Filipijnen

Al decennialang verzamelt de Heetense hulpgoederen voor met name het eiland Leyte op de Filipijnen. Daar vernietigde in december vorig jaar een tyfoon onder meer zeventig huizen in de plaats Javier. Maar ook vissersboten werden vernield en landbouwgrond raakte onbruikbaar. "En de mensen hebben daar nog geen tien euro om nieuwe dakplaten of blokken voor een vloer te kopen", zegt Truus Schoorlemmer.

De ellende is groot

En dus beweegt Truus opnieuw hemel en aarde om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van het leed op Leyte. Ze belt met de burgemeester van Javier en drukt de verslaggever van RTV Oost prompt de telefoon in de handen. "Vraag het maar live, de ellende is heel erg groot", aldus Truus.

De burgemeester schetst de dramatische situatie, onderstreept het belang van hulp en toont zich dankbaar voor alles wat Truus Schoorlemmer en vrijwilligers van het Heetense Hulpgoederen Centrum Filipijnen (HHCP) ook nu weer gedaan hebben. "Onmiddellijk nadat we weer bereikbaar waren na de tyfoon in december belde Truus om hulp aan te bieden. Geweldig!"

Een deel van de as van Jo staat in een urn op de Filipijnen Truus Schoorlemmer

Levensmissie

Voor Truus Schoorlemmer is het een levensmissie, waarbij ze gesteund wordt door een ploeg enthousiaste vrijwilligers. Eerder trok ze de kar samen met haar inmiddels overleden man Jo. "We deden het samen", zegt Truus met een liefdevolle glimlach. "Een deel van de as van Jo staat nu in een urn op de Filipijnen."

Het geeft de ultieme betrokkenheid van Truus - en daarvoor ook haar man - aan bij de Aziatische eilandengroep. Met grote regelmaat gaan er containers vol hulpgoederen naar Leyte. Met medische spullen, rolstoelen, rollators, hulpmiddelen voor in het onderwijs, kleren, speelgoed en ga zo maar door. Zelf bezocht het echtpaar, en later Truus alleen, met enige regelmaat het gebied.

Zij hebben niks

Waarom ze maar doorgaat en blijft helpen? Truus Schoorlemmer verwijst naar de ongelijkheid tussen Nederland en de Filipijnen. "Wij hebben hier alles, zij hebben niks. We moeten zo dankbaar zijn met wat we hier allemaal hebben. Als wij zo'n ramp meemaken bellen we de verzekering. Dat kunnen zij niet. Daarom moeten we helpen."

De stichting Heetense Hulpgoederen Centrum Filipijnen (HHCP) is gevestigd aan de Dorpsstraat 1f in Heeten. Hulpgoederen kunnen daar elk moment van de dag via een speciaal loket afgeleverd worden. De stichting vraagt ook om donaties in geld. Daarmee kunnen de getroffenen op de Filipijnen vooral dakplaten en vloerblokken voor de verwoeste huizen kopen.