Jeroen Manschot fluit hervatting Eredivisie tussen PEC en Willem II

Scheidsrechter Jeroen Manschot heeft vrijdagavond de leiding over de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft in de Eredivisie tussen PEC Zwolle en Willem II. De wedstrijd begint die avond om 20.00 uur.

De overige Overijsselse clubs komen op zaterdagavond in actie. Heracles gaat om 18.45 uur op bezoek bij NEC en daarbij is Joey Kooij de leidsman. Pol van Boekel leidt vanaf 20.00 uur FC Twente - Heerenveen en Go Ahead Eagles neemt het op tegen RKC Waalwijk. Sander van der Eijk fluit daar om 21.00 uur voor het begin. Bas Nijhuis uit Enschede is zondag de scheidsrechter bij FC Groningen tegen PSV. Dit is het volledige programma in de Eredivisie.

KNVB Beker

Volgende week staan de achtste finales van de KNVB Beker op het programma. Daarin zitten nog drie Overijsselse clubs. Dinsdag 18 januari gaat Go Ahead Eagles naar Heerenveen en daarbij is Edwin van de Graaf de scheidsrechter van dienst. Op woensdag is Dennis Higler de leidsman bij NAC Breda - PEC Zwolle en die avond speelt FC Twente tegen AZ. De scheidsrechter bij dat duel is nog niet bekend. Dit zijn alle duels in de achtste finales.