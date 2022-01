'Goede raad is voorraad': Oldenzaalse Die Grenze-eigenaar heeft miljoenen mondkapjes type 2

Het OMT wil dat mensen ook in publieke buitenruimtes een mondkapje gaan dragen. (Foto: ANP)

Wie wat bewaart, die heeft wat. Of anders gezegd: goede raad is voorraad. Als het OMT-advies over het gebruik van medische mondmaskers in publieke buitenruimtes wordt overgenomen door het kabinet, dan komen drogisterijen in de problemen, waarschuwt onder andere de directeur van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven bij de NOS. Maar... drogisterijketen Medikamente Die Grenze van Oldenzaler Bert Hesselink heeft er nog genoeg op voorraad. Miljoenen zelfs.

"Nou, ik heb een paar maanden geleden toevallig een grote lading van deze mondmaskers ingeslagen. Ik zeg altijd: goede raad is voorraad. Toen verklaarden sommige mensen me voor gek. Maar we hebben er nu zo'n twee tot drie miljoen type 2-mondmaskers op voorraad liggen. In al onze winkels liggen er al duizenden."

OMT-advies

Hesselink merkt dat de vraag naar de mondkapjes toeneemt, nu het OMT alleen al met het advies is gekomen dat de medische mondmaskers van het type 2 ook in publieke buitenruimtes gedragen moeten worden waar niet voldoende afstand gehouden kan worden, zoals bij demonstraties, sportevenementen, in drukke winkelstraten en op drukke markten.

Wat de experts betreft zouden medische mondmaskers ook moeten worden gedragen in alle publieke binnenruimtes, ook als men zit, ongeacht of er voldoende afstand kan worden gehouden. Daarbij noemt het OMT universiteiten en hogescholen als voorbeeld. Studenten en docenten zijn nu verplicht om een mondkapje te dragen als ze door de gangen lopen, maar mogen die afdoen als ze gaan zitten. Ook bij bedrijven zouden mensen vaker een mondmasker moeten dragen, zegt het OMT.

"Ze worden sinds gisteren veel verkocht. Vandaag verwachten we dat we er zeker tien keer zoveel als normaal verkopen. Ik heb ook nog een grote partij wasbare mondkapjes ingekocht, maar daar ga ik het dan weer op verliezen."

Grote ketens als Albert Heijn, Etos, Kruidvat en Trekpleister zitten met de handen in het haar. Daar zijn de de type 2-mondkapjes nauwelijks op voorraad.

Tevergeefs

Waar Die Grenze dus nog meer dan ruim voldoende mondkapjes heeft, zit eigenaar Riekhoff van de gelijknamige drogisterij in Oldenzaal zonder de zo gewilde type 2-mondkapjes. "Ik wou dat ik ze had, maar ik kom er niet aan", zegt de zelfstandig ondernemer. "Andere mondkapjes heb ik zat tot mijn spijt." Hij heeft verschillende keren contact gehad met de leverancier, maar helaas.

Zogeheten FFP2-maskers bieden nog betere bescherming. In Duitsland en Oostenrijk zijn ze verplicht, maar het OMT adviseert ze niet. Als mensen zo'n kapje langere tijd op hebben, kunnen ze last krijgen van 'benauwdheid, kortademigheid, vermoeidheid en hoofdpijn'. Als dat gebeurt, bestaat het risico dat mensen hun kapje sneller afdoen, aldus het OMT.

Het OMT heeft het expliciet over 'medische mondneusmaskers', omdat die 'een iets betere bescherming tegen uitstoot van virusdeeltjes in de omgeving dan niet-medische maskers' bieden en de 'drager daarnaast ook meer bescherming bieden tegen het oplopen van een infectie'.

Drogisterij de Kruidnagel in Deventer hoeft klanten voorlopig nog geen nee te verkopen als klanten een om type -mondkapjes vragen. Eigenaresse Lisette Ankersmit heeft er 'niet superveel' meer, maar nog altijd een grote doos vol. Dat is dus niet direct een probleem, zegt ze. Probleem is dat er nauwelijks klanten komen.

Geen fijn idee

"Dat komt door de lockdown", zegt ze met spijt in haar stem. Omdat andere winkels wel dicht moeten omdat ze niet essentieel zijn, mist Ankersmit aanloop. Mensen die langs haar winkel komen en bedenken dat ze nog iets nodig hebben uit haar drogisterij. Daarbij vindt ze het ook helemaal geen fijn idee dat zij wel open mag zijn terwijl haar collega's dat door de regels niet mogen. "Dat is niet fijn."

Maar omdat ze hoort dat er een flinke toeloop kan komen van klanten vanwege de vraag naar type 2-mondkapjes, klimt ze ze zo toch nog even in de telefoon. "Ik ga nog even bellen met de leverancier."