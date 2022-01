Zoekactie naar vermiste Enschedeër Jihad Jafo (32): politie gaat uit van misdrijf

Wekenlang al wordt hij vermist en vooral omdat hij ook tijdens de feestdagen taal noch teken van zich heeft laten horen, gaat de politie er steeds meer meer vanuit Jihad Jafo (32) het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de mysterieuze verdwijning. Intussen heeft de politie vandaag een auto en meerdere telefoons in beslag genomen en is zijn woning doorzocht.

Al op 8 december vroeg de politie een eerste keer aandacht voor de zaak van de geboren Syriër, die gisteren 32 jaar is geworden. Tijdens zijn verjaardag heeft hij echter niets van zich laten horen. En ook tijdens de recente feestdagen heeft zijn jonge gezin geen enkel levensteken van hem vernomen. "Zijn familie maakt zich ernstige zorgen", aldus politiewoordvoerster Chantal Westerhoff.

Drugskoerier

De politie is doorgaans terughoudend wanneer volwassen personen enige tijd niets van zich laten horen. "Bij vermissingen houden we er namelijk rekening mee dat iemand vrijwillig wil verdwijnen. In dit geval lijkt ons dit echter niet waarschijnlijk", aldus de zegsvrouw.

Dat heeft alles te maken ook met Jafo's verleden als drugskoerier. "Een scenario kan zijn dat Jihad met iemand een conflict heeft. Dat kan zowel persoonlijk als binnen het criminele circuit. In het verleden is Jihad de fout ingegaan omdat hij zich had laten verleiden om drugs te vervoeren. Het is niet duidelijk of hij zich mogelijk weer als koerier heeft laten inzetten."

In beslag genomen

De politie zegt intussen meerdere personen te hebben gesproken in een poging te achterhalen waar Jihad zich ophoudt of wat er met hem is gebeurd. De politie is op dit moment bezig met het doorzoeken van de woning van Jihad aan De Grasjuffer in Enschede. Ook is er vandaag een auto en zijn er meerdere telefoons in beslag genomen, maar politiewoordvoerster Chantal Westerhoff wil niet kwijt van wie de auto en de telefoons zijn en wat de mogelijke link is met de verdwenen Jihad. Wel meldt ze dat er op dit moment geen aanhoudingen zijn verricht.

Laatste contact

Jihad Jafo vertrok die maandagavond 6 december tussen 19.30 uur en 20.00 uur samen met een vriend vanaf zijn woning aan De Grasjuffer in Enschede. Deze vriend vertelde dat hij Jihad voor het laats zag bij de rotonde aan de Euregioweg en Sleutelweg in Enschede. Jihad zag daar een auto staan met daarin iemand die hij blijkbaar kende en die hij, volgens de vriend, per se moest spreken. Hij is daar uitgestapt en bij die andere man in de auto gestapt. Dat is laatste dat de vriend van hem zag, aldus de politie in een verklaring.

Op basis van zijn telefoongegevens is bekend dat Jihads telefoon om 21.20 uur die avond aanstond in de omgeving van Den Ham. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Van Jihad is bekend dat hij veel omging met mensen in het Duitse Gronau. "Hij komt daar wel eens in horecagelegenheden. Mogelijk heeft hij daar wel eens verteld of hij problemen of ruzie had", aldus Westerhoff.

Signalement

Het signalement van Jihad Jafo luidt als volgt: 32 jaar, 1.70 meter lang, hoog voorhoofd en kleine ogen, hij heeft een tatoeage op zijn rechterarm. Ten tijde van zijn verdwijning droeg hij een zwarte jas, een zwart t-shirt met rood/witte opdruk (zie foto) en een zwarte broek met zwarte nette schoenen.

Tips kunnen worden doorgegeven via de gratis opsporingstiplijn 0800 6070 of anoniem via Misdaad anoniem 0800- 7000. Of in een vertrouwelijk gesprek via het Team Nationale Inlichtingen: 088-66177 34. Het is ook mogelijk om uw informatie door te geven via het online tipformulier.