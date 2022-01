ANWB Tanktest: Overijssel nét niet goedkoopste provincie om te tanken

De ANWB peilde de brandstofprijzen in oktober en november vorig jaar. Alle 3839 tankstations in Nederland werden meegenomen in de test. Daaruit blijkt dat Groningen de goedkoopste tankprovincie van het land is, gevolgd door Overijssel en Drenthe.

In Groningen kostte een liter benzine gemiddeld 1,92 euro en een liter diesel 1,59 euro. Utrecht is de duurste provincie om te tanken, met prijzen van 1,97 euro voor benzine en 1,61 voor diesel.

A1 en A28

Ook werd onderzocht op welke snelwegen je beter niet kan tanken. Van de zestien onderzochte snelwegen staat de A28 op plek 5 van de duurste snelwegen. Een liter benzine kost gemiddeld 2,11 euro en diesel 1,76.

De A1 is iets goedkoper en staat op plek 8. Langs de A1 betalen reizigers gemiddeld 2,09 voor benzine en 1,74 voor diesel.

Goedkoopste gemeente

Van de vijftig grootste gemeenten van Nederland is Zwolle een van de goedkoopste. De gemeente staat op plek 3. Ook Almelo (6) en Hengelo (10) staan hoog op deze lijst.

Op de lijst van de vijftig grootste Nederlandse gemeenten is Deventer de duurste Overijsselse, met een 35e plek.

Tanken in Duitsland

Hoewel in de ranglijst een onderscheid wordt gemaakt tussen de duurste en goedkoopste plekken van Nederland, liggen de brandstofprijzen al lange tijd historisch hoog. Voor veel mensen in Overijssel loont het daarom om in Duitsland te gaan tanken, bleek begin vorige maand uit dataonderzoek van Omroep Gelderland.

Start je in het paarse gebied? Dan 'verdien' je tussen de 0 en 5 euro.

Ga je de weg op in het oranje gebied, dan kun je maximaal 10 euro besparen.

Begint de reis in het groene gedeelte? Dan kan je winst oplopen tot wel 15 euro.

Vanaf welke plek in Overijssel bespaar je geld met tanken in Duitsland? (Foto: Just Vervaart, Omroep Gelderland)

Het is al langer populair om in Duitsland de tank vol te gooien. In oktober zagen we al lange rijen met Nederlanders voor het tankstation in Duitsland.

Zelfs vanuit Raalte werd er in Duitsland getankt: