Irritatie bij Pieter Omtzigt over asielbekentenis: "Dan hoef je ook geen wetten te maken"

Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt heeft met verbazing en afkeuring gereageerd op uitlatingen van de inmiddels opgevolgde staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. Zij gaf gisteren aan dat het kabinet geen juridische grondslag mag gebruiken om gemeenten op te dragen om asielzoekers op te vangen. En dat is wel in Enschede gebeurd. Dat Broekers-Knol dat bekende vlak voordat ze aftrad, noemt Omtzigt "niet zomaar een foutje."

Omtzigt had in Kamervragen aan Broekers-Knol opheldering gevraagd over de juridische grondslag voor het dwingen van onder meer de gemeente Enschede om honderden asielzoekers op te vangen. Enschede kreeg een zogenoemde aanwijzing, weigeren was eigenlijk geen optie voor de gemeente. Waarnemend burgemeester Bovens twijfelde eerder al openlijk over de rechtmatigheid van die dwang, maar zag af van een gang naar de rechter omdat dit waarschijnlijk alleen zou leiden tot een paar weken uitstel.

Broekers-Knol stuurde gisteren haar antwoorden vlak voordat ze werd afgelost als staatssecretaris. Later die dag werd VVD'er Eric van der Burg op die post beëdigd.

Geen reactie

Van der Burg wilde desgevraagd nog niet op de brief van zijn voorganger reageren. "Ik heb denk ik dezelfde dingen gelezen als u heeft gelezen, maar ik heb ze wel als burger gelezen en niet als staatssecretaris. Omdat ik pas zes uur in functie ben. Dus ik ga me eens even stevig inlezen." Hij zegt vooral met de gemeenten in gesprek te willen.

De beantwoording van Broekers-Knol leidde tot irritatie bij het Enschedese Kamerlid Pieter Omtzigt. "De essentie hier is dat Ankie Broekers geen verantwoording aflegt in de Kamer. Zij biecht het een paar uur voor haar aftreden op. Ik kan haar dus op geen enkele wijze naar de Kamer halen", foetert Omtzigt op Twitter. Volgens Omtzigt deed ze alsof ze iets mocht afdwingen, waarvan ze heel goed wist dat dit niet zo was. "Als je dat denkt, hoef je geen wetten meer te maken hoor", twittert Omtzigt.

Stevig debat

Terwijl gemeenten er volgens Omtzigt juist van uit mochten gaan dat er een wet onder het verzoek van de minister lag. Juist omdat een vertegenwoordiger een brief schrijft waarin ze de gemeenten vertelt dat ze asielzoekers moeten opvangen. "Normaal zou dit een heel pittig debat hebben opgeleverd." Omtzigt had de staatssecretaris graag willen voorhouden hoe ze van burgers denkt te kunnen vragen zich aan wetten te houden als ze dat zelf niet doet.