Omwonenden vragen schorsing fors woningbouwplan in Deventer

De Raad van State moet het plan voor de bouw van bijna 800 woningen in de wijk Steenbrugge in Deventer schorsen. Dat hebben enkele omwonenden vandaag aan de Raad gevraagd. Ze zijn gefrustreerd over het negeren van hun belangen, zegt een van hen.

"Het is een plicht voor de gemeente om ons bij de ontwikkeling van het plan te betrekken. De projectontwikkelaar is er wel bij betrokken, wij niet." Verder klagen de bezwaarmakers over een gebrekkig onderzoek naar de waterhuishouding in de nieuwe woonwijk. De effecten van veel verharding in het gebied en de afvoer van water zouden niet zijn beoordeeld bij hun perceel.

Natuurbelangen

Ze wezen de Raad ook op aantasting van het IJsselgebied, dat onder een Natura 2000-bescherming valt. Maar de raadsvoorzitter maakte meteen duidelijk dat dit bezwaar geen kans maakt. Alleen als je in of vlakbij een Natura 2000-gebied woont, kun je opkomen voor die natuur. In dat geval is die natuur ook je leefgebied dat onder de natuurbescherming valt.

Volgens de raadsvoorzitter wonen de bezwaarmakers op twee kilometer afstand. En dat is te ver. Ook al fietsen en wandelen de bezwaarmakers veel in het natuurgebied. En hun bezwaar over aantasting van het leefgebied van de steenuil, lijkt ook weinig kans te maken. Ze stellen dat er dagelijks steenuilen op hun perceel gesignaleerd worden. Maar een broedplaats is er volgens onderzoekers van de gemeente niet. Die zou wel op flinke afstand zijn aangetroffen.

Woonwijk wel gewenst

"We zitten hier niet omdat we de woonwijk niet willen. We hebben juist graag dat die er komt", zegt een van hen. Maar meepraten over de bouwplannen kon dus niet. Dat is volgens de advocaat van de gemeente ook teveel gevraagd. Hij zegt dat de belangen van de bezwaarmakers wel degelijk zijn beoordeeld. "We zijn ook aan de keukentafel geweest."

Volgens de advocaat zal aan het eind van deze maand worden gestart met het bouwrijp maken van het gebied. Dan worden ook de eerste bouwaanvragen verwacht. Maar alvast starten met de bouw is voor eigen risico, want er komt later dit jaar nog een vervolgzitting.

De Raad doet binnen twee weken uitspraak over de schorsing van het plan.