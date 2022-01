Justitie: Deventer cryptocrimineel verdiende miljoenen met "shitcoins"

Deventenaar Nico is volgens het OM een meesteroplichter die miljoenen 'verdiende'. Hij kocht er dure auto's van. (Foto: DRIVAR by PixaBaby)

Een gemene, slechte maker van 'shitcoins'; zo noemt Deventenaar Nico zichzelf. Althans, dat is te lezen in één van de berichten op zijn laptop. Door met valse trucs argeloze mensen op te lichten op de bitcoinmarkt, wist hij miljoenen aan euro's af te troggelen. De gedupeerden vond hij maar "kneuzen". Tegen de verdachte is vandaag vier jaar cel geëist.

Nico leefde goed van zijn oplichtingspraktijken, stelt het OM. Zo reed hij een Lamborghini sportwagen, een Porsche SUV en een Mercedes limousine. De kapitale wagens kocht hij volgens het OM onder meer door mensen op te lichten met zelfgemaakte cryptomunten, waarvan de waarde door hemzelf kunstmatig was opgekrikt. Naast het dure wagenpark, kocht hij dure juwelen, een huis en een schip.

Justitie neemt hem erg kwalijk dat hij zelfs vanuit de cel nog is doorgegaan met de 'handel'. De officier van justitie vermoedt dat hij nog steeds voor een grote waarde aan digitale munten bezit. Omdat hij zijn inlogcodes niet prijsgeeft, is niet duidelijk hoeveel cryptogeld hij nog heeft.

In een psychisch rapport wordt hij een 'narcist met een obsessie voor geld' genoemd.

Cryptohandel

Samen met andere verdachten zou hij zich volgens de opsporingsdiensten afgelopen jaren hebben gestort op de frauduleuze cryptohandel. Daarmee zou hij minimaal een miljoen euro hebben verdiend en nog eens ruim 800.000 euro hebben witgewassen. Nico werd vorig voorjaar aangehouden, nadat een anonieme melding binnen was gekomen bij de politie. 'Mogelijk is in een loods in Deventer sprake van een hennepplantage', luidde de melding.

Toen agenten gingen kijken in het pand aan de Groningerstraat, na onderzoek te hebben gedaan met warmtecamera's, vielen ze binnen. In de loods bleken verschillende computers te draaien, die aan het 'minen' waren; computers lossen dan moeilijke sommen op en verdienen daarmee cryptomunten.

Kutmunten dumpen

Bij verder onderzoek werd Nico's laptop gevonden. Daarop stond een goudmijn aan bewijs. Zonder die laptop was Nico waarschijnlijk niet voor de rechter gebracht. Uit verschillende chats op het apparaat bleek dat Nico zich bezig zou houden met oplichting via cryptovaluta.

Hij zou zijn eigen coins hebben gemaakt en maakte vervolgens veel reclame voor de munt, in de hoop dat mensen gingen investeren. Dat gebeurde op een forum over cryptovaluta en via oproepen op Twitter. 'It's a good investment' en 'Honest en proper', waren wervende teksten die hemzelf onder een alias online werden gezet. Door die promotie zorgde de man dat coins door derden werden gekocht en meer waard werden, een zogenoemde pump.

Vervolgens verkocht hij zelf in korte tijd zo veel coins dat deze waardeloos werden, wat in het cryptojargon een dump heet. Het doel hiervan is zo veel mogelijk verdienen in een zo kort mogelijke tijd. Mensen die dit doen hebben voorkennis en kunnen op die manier onwetenden bewust misleiden. Nico heeft dat volgens justitie gedaan met verschillende cryptovaluta zoals ERSO, MALC en TulipMania.

"Eerst zelf kutmunten maken en vervolgens dumpen op idioten", is te lezen in één van zijn chats. "Je moet je ze aan de hand meenemen naar het slachthuis." Zijn slachtoffers noemt hij vaak 'schapen'.

QR-fraude

De man uit Deventer wordt ook verdacht van QR-fraude. Mensen zijn telefonisch benaderd, zogenaamd namens de Triodos-bank, met de mededeling dat er een internationale betaling klaar stond die kon worden tegengehouden via een verstuurde QR-code. Ook werd soms gezegd dat de contactgegevens voor de bankrekening waren aangepast, en dat dit kon worden tegenhouden met een QR-code. Op die manier werd benadeelden zo'n 10.000 euro afgetroggeld.

Nico zelf zegt bonafide te hebben gehandeld. "Dit is hoe het gaat op de markt van de cryptomunten." Hij stelt onschuldig te zijn. Van de QR-fraude zegt hij niets af te weten, ondanks het feit dat op zijn computer afbeeldingen werden gevonden van de QR-codes waarmee werd gefraudeerd.

De rechtbank doet over enkele weken uitspraak.