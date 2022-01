Het vijfde dodelijke incident in een jaar tijd in Almelo: "Het raakt de stad enorm"

Wat de aanleiding voor de steekpartij is, is niet duidelijk. Bij het incident raakte ook een 21-jarige vrouw gewond en werd een man aangehouden. Burgemeester Gerritsen realiseert zich dat zijn stad opnieuw een klap te verwerken krijgt. "Zes mensen die door geweld om het leven zijn gekomen het afgelopen jaar, dat vergt wat van de veerkracht van de stad."

Zaak Lotte en kruisboogdrama

Gisteren was het immers een jaar geleden dat Almelo werd opgeschrikt door de moord op de 14-jarige Lotte. Ze werd door twee broers om het leven gebracht naar aanleiding van een ruzie over een naaktfoto. Ongeveer een half jaar later werd in de kofferbak van een auto op de parkeerplaats van het ZGT een dode vrouw gevonden. Ze bleek om het leven te zijn gebracht door haar man, naar aanleiding van meerdere ruzies over het vaccineren tegen corona.

Zo'n twee dagen later ging het opnieuw gruwelijk mis in de Twentse stad: rond negen uur 's ochtends merkten flatbewoners aan de M.Th. Steynstraat dat er iets mis was. Even later stond hun buurman met een kruisboog op het balkon. Bij het incident vielen twee doden en twee gewonden. Een week later was het raak in het Schelfhorstpark: daar werd op vrijdagavond 24 september een 54-jarige man doodgestoken. Een 29-jarige man uit de stad werd hiervoor aangehouden.

Verbanden leggen

En het verdriet lijkt zich verder op te stapelen voor de stad, nadat vandaag een 22-jarige man om het leven kwam bij de steekpartij. De burgemeester merkt dat het nieuws zijn inwoners bezighoudt. "Ik merk dat het de stad raakt en dat het een wissel trekt op het gevoel dat in de samenleving speelt", vertelt hij.

Bij de flat waar het incident zich vandaag afspeelde, zijn bloemen neergelegd (Foto: RTV Oost)

Logischerwijs proberen inwoners verbanden te leggen tussen de verschillende incidenten, vertelt de burgemeester. "Eerder konden we al aangeven dat de incidenten in september geen verband hadden. Dat was een schrale, hele schrale, troost in de ellende die de stad en de mensen heeft getroffen. En ook nu leggen mensen een verband met het eerdere verdriet. Daar kan en wil ik mijn oren niet voor sluiten. Maar het heeft er geen enkele schijn van dat er een verband is."

Waarom Almelo?

Waarom zijn stad opnieuw wordt getroffen, weet de burgemeester dan ook niet. "Natuurlijk ga je denken: heeft dit te maken met iets dat speelt in de samenleving? Maar die verklaring heb ik niet, daar doet de politie ook in dit geval goed onderzoek naar. Het is te vroeg om daar vooruit op te lopen. Op dit moment staat het enorme verdriet dat teweeg is gebracht bij de families van de slachtoffers voorop."

Politiewoordvoerster Chantal Westerhoff over de steekpartij van vandaag: