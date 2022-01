Wie stopt meesteroplichter en 'parasiet' Johan S.? Politie en hulpverleners met handen in het haar

Met zijn vriendelijke voorkomen en zachte g weet hij zich vaak al binnen enkele dagen bij zijn slachtoffers binnen te kletsen. Vervolgens zitten de slachtoffers nog diezelfde week met hem de plannen door te nemen voor een spetterend en onvergetelijk trouwfeest. Onvergetelijk zijn de avonturen met Johan S. zéker, zo vertellen gedupeerden.

Triest jubileum

Johan S. is in 1970 geboren in het zuiden van het land, maar sleet een groot deel van zijn leven in Twente. In 2004 besteedde het AvroTros-programma Opgelicht?! voor het eerst aandacht aan de lotgevallen van S. en dook hij meermaals op in de regionale media. Uit documentatie blijkt dat hij zo onderhand bijna zijn 25-jarig 'jubileum' kan vieren.

Nadat het in het oosten van het land jarenlang stil rond hem is geweest, deed de beruchte fraudeur echter ineens weer van zich spreken met zijn kersverse cateringbedrijf JBRI in Hengelo.

'Parasiet'

Johan S. blijkt de afgelopen jaren bepaald niet stil te hebben gezeten. Met zijn vriendelijke, innemende persoonlijkheid en vlotte babbel is hij volgens zijn slachtoffers vooral een wolf in schaapskleren.

Stellen rechters zich in hun vonnis vaak diplomatiek op, in de laatste uitspraak die er tegen Johan S. ligt, is er bepaald geen woord Spaans bij. De rechter noemt S. zelfs onomwonden 'een parasiet'. Iemand die 'heeft geleefd op de beperkte middelen van zijn slachtoffers die hij heeft overladen met leugens en loze beloften'.

Johan S. als hij op tv wordt geconfronteerd met de verhalen van zijn slachtoffers. (Foto: AvroTros Opgelicht?!)

Want wéér had Johan S. toe weten te slaan. Deze keer door in het noorden van het land twee vrouwen financieel uit te kleden, nadat hij na de zoveelste celstraf eigenlijk nog maar sinds enkele weken op vrije voeten was.

Wilde plannen

Nadat S. begin november 2019 uit de cel wordt ontslagen, legt hij medio die maand contact met zijn eerste slachtoffer, een vrouw uit Hoogezand (Groningen). Vrijwel tegelijkertijd knoopt hij ook een relatie aan met een vrouw uit de gemeente Franeker, in Friesland.

Met het eerste slachtoffer maakt hij allerlei wilde plannen. Hij tekent zelfs een voorlopig koopcontract voor een woning en wil met haar in het huwelijksbootje stappen. Hij bestelt meubels en boekt een vliegreis. Terwijl hij weet dat hij dit nooit had kunnen betalen, zo erkent hij later in de politieverhoren met het schaamrood op de kaken. "Maar ik had een dak boven mijn hoofd nodig", zegt S. zelf daarover.

Nep-agent

De meeste van zijn slachtoffers benadert hij overigens via datingsites, waarbij hij zich steevast van valse namen bedient. Noodgedwongen, verklaarde hij zelf, zo blijkt uit het strafdossier. "Omdat over mijn eigen naam op het internet niet goed geschreven wordt", aldus S. Meestal neemt hij vervolgens de achternaam van zijn nieuwste partner om maar zo goed als mogelijk onder de radar te blijven.

Daarbij leidt S. zijn 'geliefden' om de tuin met fraaie verhalen. Hij zou als lid van een arrestatieteam niet alleen een goed salaris hebben, maar kan ook nog eens riant leven van de erfenis van zijn overleden ouders.

Vijfhonderd euro

Op 2 december loopt het spaak als S. een Toyota Aygo moet terugbrengen, een auto die hij heeft gehuurd op naam van zijn vriendin in Hoogezand. Hij brengt de auto niet terug, maar trekt nog dezelfde dag in bij zijn nieuwste vriendin uit Franeker. Dat doet hij wel pas nadat hij de bankrekening van zijn eerste geliefde plundert.

Met een smoes weet de nep-politieman haar bankpasje en pincode te bemachtigen. "Ik heb verzonnen dat ik mijn portefeuille in de arrestantenbus had laten liggen, zodat ik haar bankpasje meekreeg. Ze gaf me de pincode waarop ik vijfhonderd euro heb gepind." Hij neemt bovendien haar laptop en een rolkoffer mee en klopt aan bij zijn nieuwe vriendin.

Geschiedenis herhaalt zich

In Franeker herhaalt zich in recordtempo de geschiedenis. S. huurt een auto op de naam van zijn Friese vriendin en samen besluiten ze in het huwelijksbootje te stappen. Daarvoor worden kosten noch moeite gespaard. Vier dagen al nadat hij bij haar intrekt, laat Johan een weddingplanner komen opdraven die opdracht krijgt er een onvergetelijk feest van te maken, mét een optreden van een razend populaire volkszanger.

Ik heb haar gezegd dat de financiering van de woning haalbaar was, vanwege mijn salaris en erfenis Johan S.

S. bestelt een vuurwerkshow - opnieuw op de naam van zijn vriendin - en samen bezichtigen ze hun droomhuis met een vraagprijs van 675.000 euro. "Ik heb haar gezegd dat ik een goed salaris had, een erfenis en dat de financiering van de woning haalbaar was", vertelt S. daar openhartig over.

Maar als S. op haar naam een creditcard aanvraagt en allerlei goederen bestelt, krijgt ze argwaan. Helemaal als ze zijn laptop opent en daar de naam ontwaart van de Groninger vrouw die haar voor is gegaan. Na ruim een week is ze het beu en doet ook zij aangifte van oplichting.

Vast patroon

In juni 2020 wordt S. door de rechtbank Leeuwarden veroordeeld voor oplichting van deze twee vrouwen. De officier van justitie eiste acht maanden celstraf, maar de rechtbank vindt dit onvoldoende. Vooral ook omdat de reclassering eerder al rapporteerde dat er wat moet gebeuren.

Het strafblad van S. beslaat namelijk intussen zo'n twintig jaar aan strafbare feiten, waarbij het patroon zich telkens volgens dezelfde lijnen laat uittekenen. Net als bij de vrouwen uit het noorden trekt hij binnen de kortste keren bij zijn 'geliefden' in, bestelt hij goederen op hun naam en maakt hij torenhoge schulden, waarna hij ze berooid achterlaat. De reclassering noemde de praktijken van S. daarom 'zijn manier van leven' en 'zijn vaste levensstijl'. De rechtbank legt uiteindelijk geen acht maanden cel op, maar gaat ruim over de eis heen: twee jaar cel.

Gebakken peren

En nu is hij dus andermaal in opspraak geraakt. S. krijgt in de zomer van 2020 dan wel twee jaar cel opgelegd, maar omdat hij al enige tijd in voorarrest zit, komt hij relatief snel weer op vrije voeten. Hij start een cateringbedrijf in Twente, JBRI Catering. Een firma die volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel op naam van zijn partner staat en die S. samen met de kinderen zou gaan runnen, zo vertelde hij trots in een advertentie.

Maar ook nu is het al na een paar weken spaak gelopen. Hij huurde voor tienduizenden euro's spullen van Westerhuis Verhuur in Almelo, maar bracht die nooit terug. Daarnaast heeft hij klanten lekker gemaakt met een smaakvolle maaltijd. In een aantal gevallen werd die nooit afgeleverd en wanneer het eten wél werd bezorgd, was het niet om te pruimen, zo beklaagden gedupeerden zich. Het gehuurde bedrijfspand aan de Oude Boekeloseweg in Hengelo staat inmiddels leeg en op telefoontjes en voicemailberichten komt geen enkele reactie.

Voortvluchtig

Johan S. nu dus nog altijd voortvluchtig. De politie in het hele land kijkt naar hem uit. Maar de grote vraag is: wat dan? Tijdens de laatste strafzaak trok Johan S. uitgebreid het boetekleed aan en verklaarde dat hij graag hulp wil in de vorm van een behandeling. Maar de reclassering weigert nog langer in zijn mooie praatjes te trappen.

"Als hij in detentie zit, wil hij zich verbeteren en overal aan meewerken. Maar eenmaal in vrijheid, onttrekt hij zich aan voorwaarden, verbreekt hij het contact en vervalt hij al snel in crimineel gedrag", zegt de reclassering daar zelf over.

Radeloos

De reclassering wordt er zo onderhand dan ook moedeloos van. "In het verleden zijn meerdere hulpverleningstrajecten mislukt en de reclassering ziet hier geen meerwaarde meer in. De enige manier om de maatschappij en toekomstige slachtoffers te beschermen, is een gevangenisstraf", zo bracht de reclassering in S.' laatste strafproces het advies uit aan de rechtbank.

Aan de politie nu eerst de schone taak om Johan S. op te sporen. "Als mensen weten waar hij zich ophoudt, verzoeken we ze om meteen 112 te bellen", aldus politiewoordvoerster Chantal Westerhoff. En dan lijkt het woord straks andermaal aan justitie en de reclassering annex hulpverlening.