'Dringende uitnodiging' aan nieuwe asielstaatssecretaris: breng bezoek aan vluchtelingenopvang in Enschede

De nieuwe staatssecretaris van Asiel en Migratie, Eric van der Burg, heeft een 'dringende uitnodiging' gekregen van de gemeente Enschede de noodopvang voor vluchtelingen op vliegbasis Twenthe te bezoeken. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente in reactie op het nieuws dat er geen juridische grondslag was om Enschede te dwingen vijfhonderd vluchtelingen op te vangen. "In een vriendelijke brief heeft de burgemeester de staatssecretaris laten weten dat dit nooit meer mag gebeuren."

Ankie Broekers-Knol, voorganger van Van der Burg, kwam gisteren vlak voor haar vertrek nog met opzienbarende ontboezeming na vragen van onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt. Ze meldde dat er geen enkele wettelijke basis is om gemeenten via een zogenoemde aanwijzing te dwingen asielzoekers op te vangen.

Bestuurlijke verhoudingen

Dat antwoord leidde tot irritatie bij Omtzigt, maar ook de gemeente is not amused over de gang van zaken. Het is niet goed voor de verhoudingen, laat de gemeente vanmiddag in een persbericht weten. "Namens de gemeenteraad heeft burgemeester Bovens richting de staatssecretaris aangegeven het toepassen van een ‘aanwijzing’ in de toekomst, en de manier waarop daar in het recente coalitieakkoord over wordt gesproken, niet zal bijdragen aan goede bestuurlijke verhoudingen."

"Er zijn politici die zich wel een beetje bij de neus genomen voelen", zegt de woordvoerder, die niet echt in wil gaan op de vraag of een eventueel bezoek van de staatssecretaris aan Enschede ook nog wat op kan leveren. Onder het motto: voor wat, hoort wat. "Het is geen koehandel", aldus de woordvoerder. Hij gaat er wel vanuit dat de bewindslieden in Den Haag weten dat er met de aanwijzing aan Enschede een grens is overschreden. "Dat hoef je ze niet uit te leggen, dat snappen ze zelf ook wel."

Heeft ruzie zin?

Al direct na de aanwijzing van toenmalig staatssecretaris Broekers-Knol heerste in Enschede het gevoel dat het niet in de haak was. "Op zich lijkt het me mogelijk om deze aanwijzing naast je neer te leggen, maar dan kan de Rijksoverheid ons overrulen", reageerde Bovens kort nadat Enschede de aanwijzing uit Den Haag had ontvangen. "Heeft het dus zin om ruzie te maken? Dat is een dilemma en daar moet de politiek iets van vinden”, aldus Bovens. “Als het moet dan moet het, maar we zijn er niet gelukkig mee."

Burgemeester Bovens dringt nu aan op overleg met gemeenten en de VNG om te komen tot een meer structurele oplossing voor de opvang van vluchtelingen. "Daarmee kunnen onwenselijke situaties zoals deze op dit moment in Enschede en een viertal andere gemeenten spelen, worden voorkomen. Dat is niet alleen goed voor het vertrouwen in het stelsel van Nederlandse overheden, óók in het belang de asielzoekende vluchteling zelf", aldus de gemeente Enschede in de verklaring.