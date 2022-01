Overijsselse dorpen doen het niet slecht: "Juist heel veel levendigheid"

Kleine dorpen zijn saai, vergrijsd en worden met de dag minder relevant. Dit soort vooroordelen wil Ilse Duursma zo snel mogelijk de wereld uithelpen. Als voorzitter van de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen merkt ze dat juist het tegenovergestelde waar is. "Er is juist heel veel levendigheid."

Als je de berichten zou moeten geloven, zou het heel slecht gaan in de Overijsselse dorpen en buurtschappen. Immers, overal lijken banken, kerken of pinautomaten uit het straatbeeld te verdwijnen. OVKK-voorzitter Duursma is het daar niet mee eens en ziet juist de zonnige kant.

'Voordeel mee doen'

Volgens Duursma is de OVKK een vereniging die de dorpen en buurtschappen adviseert en wijst op wat er mogelijk is. "Als bijvoorbeeld in kern A iets heel goed loopt, dan wijzen we de mensen in kern B daarop. Die kunnen daar dan hun voordeel mee doen."

De OVKK-voorzitter denkt dat de vereniging er wel degelijk toe doet. "Laatst hadden we een webinar met toch tachtig deelnemers. Het ging over woningbouw, een heel belangrijk onderwerp voor kleine kernen. En een kleine kern kan daarin heel goed zelf iets doen. Ervoor zorgen dat er voldoende wordt gebouwd voor ouderen of starters."

'Het leeft wel degelijk'

Voordeel van die sessie was dat het allemaal is opgenomen. "En dan merk je dat een en ander toch best vaak terug gekeken wordt. Het leeft dus wel degelijk", is de overtuiging van Duursma.

Leden van de OVKK zijn voornamelijk instanties als Kulturhuzen en dorpsraden. "De contributie stelt niet zoveel voor. We worden voornamelijk gefinancierd door de provincie, waar we, net als met de Overijsselse gemeenten, veel contact mee hebben."

'Sociale cohesie'

Een supermarkt die gedreven wordt door vrijwilligers uit het dorp zelf, zoals nu ruim een jaar in Lettele gebeurt, is volgens Duursma een mooi voorbeeld van hoe het kan gaan. "Dat is enorm goed voor de sociale cohesie. En natuurlijk moet er wel eens een school dicht, of sluiten kerken, maar er is zo veel dat wel goed gaat. Kijk naar Agelo, een kleine buurtschap in mijn eigen gemeente Dinkelland. Daar is nog gewoon een basisschool. En Agelo is echt klein hoor!"