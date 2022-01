Drinkwatertekort: Vitens wees verzoek af van zakelijke klant voor uitbreiding waterlevering

De leveringszekerheid van het drinkwater is volgens Vitens in 'groot gevaar'. (Foto: RTV Oost / Pixabay)

Vitens heeft onlangs een aanvraag tot uitbreiding van de waterlevering van een grootzakelijke klant moeten afwijzen. Dat zegt een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf. Het laat volgens Vitens de 'extreme mate van urgentie' zien die is geboden bij de zoektocht naar oplossingen voor het dreigende watertekort in Overijssel.

Het is niet bekend om welk bedrijf het gaat. Vitens verwacht in de nabije toekomst meerdere aanvragen van grootzakelijke klanten. Bij het beoordelen van die aanvragen wordt volgens het bedrijf gekeken naar de plaats waar de aanvrager is gevestigd en de omvang van de gevraagde uitbreiding van de waterlevering.

Rek is eruit

Het staat dus niet op voorhand vast dat een aanvraag geweigerd zal worden, maar het zou zomaar kunnen. "in algemene zin geldt dat de rek eruit is", aldus woordvoerder Bram Inklaar van Vitens.

De levering van drinkwater in Overijssel is in 'groot gevaar'. De boodschap van Vitens aan de provincie, die vorige week naar buiten kwam, loog er niet om. De vraag naar drinkwater groeit, maar de (extra) mogelijkheden om grotere hoeveelheden water te winnen, blijven achter.

Intussen mengen meer partijen zich in de discussie over hoe in Overijssel aan de vraag naar drinkwater kan worden voldaan, ook in zeer droge zomers.

Oppervlaktewater

Het CDA Overijssel wil van het provinciebestuur weten of oppervlaktewater als serieuze optie gezien wordt voor de oplossing van de problemen.

De provinciale CDA is ervan overtuigd: haal drinkwater uit oppervlaktewater om te voorkomen dat natuurschade ontstaat. Dat zou 's winters prima kunnen als alternatief voor het oppompen van grondwater. In de zomer blijft zo meer grondwater beschikbaar. Van een dreigend tekort aan drinkwater is dan in de zomermaanden geen sprake volgens het CDA.

Pilots

Vitens-woordvoerder Bram Inklaar: "Voor de lange termijn sluit Vitens op voorhand geen bronnen uit. "De mogelijkheden voor het inzetten van oppervlaktewater worden momenteel onderzocht in pilots die Vitens samen doet met Rijkswaterstaat, het waterschap en de provincie."

Maar het drinkwaterprobleem in Overijssel is volgens Inklaar vooral een probleem dat nu een oplossing vraagt. "De urgentie zit op de korte termijn. Hiervoor biedt oppervlaktewater geen uitkomst. Daarom hebben we eind vorig jaar ook de provincie opgeroepen om zo snel mogelijk tot oplossingen te komen zodat de drinkwatervoorziening op korte termijn, vooral bij droge zomers, niet in gevaar komt."

Weinig ontwikkelingen

Het CDA wijst intussen op een amendement van die partij die in 2020 werd aangenomen. Daarin werd ook al aangedrongen op het winnen van drinkwater uit oppervlaktewater. CDA Overijssel heeft sindsdien op dat vlak weinig ontwikkelingen gezien.

"Drinkwaterbedrijf Vitens zet onverminderd in op het winnen van grondwater, zelfs door bij de provincie erop aan te dringen dat de vergunningen daarvoor worden verruimd om te voorkomen dat al komende zomer een tekort aan drinkwater dreigt", aldus het CDA.

Oppervlaktewater is geen oplossing voor de korte termijn Bram Inklaar, Vitens

De partij wil van het provinciebestuur weten of er mogelijk andere bedrijven zijn dan Vitens die drinkwater uit oppervlaktewater kunnen leveren, bijvoorbeeld aan bedrijven. De partij wijst daarbij naar het Enschedese bedrijf NX Filtration dat gespecialiseerd is in het zuiveren van oppervlaktewater en grondwater en daarvoor wereldwijd systemen levert.

Druk verkleinen

Vitens-woordvoerder Inklaar wijst erop dat drinkwater wettelijk gezien alleen geleverd mag worden door drinkwaterbedrijven. Dat betekent dat alleen de drinkwaterbedrijven drinkwater voor toilet, douche en kraan mogen leveren.

"Voor industriewater geldt deze regel niet", legt Inklaar uit. "Vitens ziet deze optie als een van de mogelijkheden die er zijn om de druk op het drinkwatersysteem te verkleinen. Anderen zijn onder meer het watervriendelijk bouwen van nieuwbouwwoningen en het verminderen van gebruik door onze (grootzakelijke) klanten."

Woningbouw

Ook het grote aantal woningen dat de komende jaren in Overijssel gebouwd moeten worden om aan de vraag te kunnen voldoen, baart Vitens zorgen. "In Overijssel is de woningbouwopgave zeer stevig. Het is dus van het allergrootste belang om met alle partijen de zeilen bij te zetten om de inwoners en bedrijven in Overijssel te kunnen blijven bedienen."