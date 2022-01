Malu wil er na haar zelfmoordpoging vooral voor anderen zijn

Aan haar zelfmoordpoging gingen zes jaar van ernstige depressiviteit vooraf. "Ik hield de schijn op en daarmee hield ik ook alle vormen van hulp af", zegt Malu. "Zelfmoord plegen doe je niet om je kind in de steek te laten. Maar ik was op dat moment zo ziek in mijn hoofd dat ik nog maar een uitweg zag. Je komt in een tunnel." Het leven weer oppakken na haar poging is een dagelijkse worsteling. "Ik wil er nu zijn voor anderen, niet voor mezelf."

Haar huidige partner Patrick Smits was destijds nog niet in beeld: maar hij liet zich niet door haar verleden afschrikken. "Ze was er gelijk heel open over. En ze heeft het geluk dat ik een heel nuchter persoon ben." Samen met Patrick richtte ze eind vorig jaar de besloten Facebookgroep Nazorg en herstel na een zelfmoordpoging op. De groep kreeg in korte tijd meer dan 2500 leden, zelfs uit België.

Patrick Smits en Malu Gevers (Foto: Eigen foto rtv )Oost / Ina Brouwer)

Herstel staat centraal

Malu had een grote behoefte om lotgenoten te ontmoeten na haar zelfmoordpoging.: "Ik had een enorme hang naar erkenning van mensen die snappen wat het is." Ze vertelt dat het heel zwaar is om het leven weer op te pakken. "Het is in je eentje niet te doen. Je hebt lotgenoten nodig." Malu zat met zoveel vragen. Zou ze er ooit weer bovenop komen, fysiek en mentaal? "Heeft herstel een deadline? Nee. Is het vallen en opstaan? Ja."

Het lukte maar niet om met mensen in contact te komen die hetzelfde hadden meegemaakt. Aan de ene kant begrijpt Patrick wel dat hulpverleners terughoudend zijn in het delen van gegevens. "Als iemand extreem negatief wordt, kan hij anderen meetrekken. Maar wij hebben ervoor gekozen om herstel centraal te laten staan."

Niemand wil dood. Ze willen alleen dat leven niet meer Malu Gevers

In de groep geven mensen elkaar praktische tips hoe ze bijvoorbeeld bij een slechte dag de tijd zinvol door kunnen komen. Dat kan ertoe leiden dat mensen met elkaar gaan wandelen. Of dat een nabestaande vrede krijgt met de uitweg die een geliefd persoon zocht. Voor Malu is een ding duidelijk: "Niemand wil dood. Ze willen alleen dat leven niet meer." Ze noemt het een daad uit liefde.

Ze constateert ook behandelverlegenheid bij hulpverleners om zelfdoding bespreekbaar te maken. "Ze zijn bang om door te vragen, bang dat een patiënt zelfmoord pleegt tijdens de behandeling en dat ze de inspectie op hun nek krijgen."

Confronterend verlies

De zelfmoordpoging leidde bij Malu onder meer tot een hersenbeschadiging waardoor ze kampt met cognitieve problemen. Ze is nog steeds herstellende. Maar weer een bedrijf leiden, dat zit er niet meer in. Ook wil ze niet meer paardrijden: "Als ik het niet kan doen op het niveau waarop ik het deed, dan hoeft het niet meer." Het verlies is confronterend.

Toch is ze dagelijks op de manege bij haar in de buurt te vinden. Daar verzorgt ze de pony van haar dochter. "Ik heb er niet altijd zin in. Maar het moet. En ook de hond moet worden uitgelaten." Ook haalt ze voldoening uit het trainen van haar dochter.

Het zijn kleine dingen, maar het geeft haar een doel. Zoals ze er ook wil zijn voor haar dochter. "Ik ben nog nodig." Het doet haar beseffen dat zingeving belangrijk is. Ze leest het ook in de stukjes die worden geplaatst in de Facebookgroep.

Ik ben nog nodig Malu Gevers

De groep bestaat niet enkel uit mensen die een einde aan hun leven wilden maken of daarmee worstelen. Ook nabestaanden en professionals leveren een belangrijke bijdrage. Malu: "Iedereen kan het overkomen. Ook moeders van de toeslagenaffaire zitten bij ons in de groep." Inmiddels is ook de website online. Het initiatief van Malu en Patrick is gewaardeerd met een nominatie voor de Jan Mokkenstormprijs.

Nog steeds vindt Malu het leven moeilijk en kan ze lastig accepteren dat ze de moeite waard is. "Ik leef op dit moment niet voor mezelf. Misschien komt dat nog." Wel durft ze voorzichtig naar de toekomst te kijken. "Patrick heeft me ten huwelijk gevraagd. Ik hoop met hem oud te worden." Patrick lacht haar toe. "Het is een waardevol mens. Ik merk wel dat er steeds meer naar de toekomst gekeken wordt."

Corona en zelfdoding onder twintigers

In 2020 maakten 1.825 mensen een einde aan hun leven. Van het aantal mislukte pogingen zijn geen cijfers beschikbaar, maar vermoedelijk is het een veelvoud ervan. Sinds corona is het aantal zelfdodingen in de leeftijdscategorie 20 tot 30 wel verontrustend gestegen. Of daar een oorzakelijk verband ligt, wordt onderzocht.

Een langer interview met Malu en Patrick is hier terug te luisteren.

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl. Bellen kan ook, op 0800-0113.