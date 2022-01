Dit is waarom je wel kan boosteren zonder afspraak in IJsselland, maar niet in Twente

Beide GGD's liggen op schema als het gaat om hoeveel vaccins ze willen zetten. In IJsselland liggen ze zelfs wat voor op dat schema. Daar is het vanaf vandaag mogelijk om zonder afspraak naar een van de priklocaties in Zwolle, Deventer en Hardenberg te komen. Wel moet je 18 jaar of ouder zijn en in aanmerking komen voor de boosterprik.

"We hebben iets meer capaciteit dan afspraken en dus hebben we meer ruimte om mensen zonder afspraak te helpen", vertelt Sytske Oosterhof van de GGD IJsselland. Het werken zonder afspraak zou ook mensen die nog twijfelen om een boostervaccinatie te halen over de streep kunnen trekken.

Capaciteit

In Twente is het vanaf vandaag wel mogelijk om zonder afspraak een vaccin te halen dat aan het einde van de dag over is bij de verschillende priklocaties. Daarbij geldt wel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Om helemaal zonder afspraak te gaan werken, zit er voor de GGD in Twente nog niet in. De capaciteit is daar op dit moment nog onvoldoende voor.

"We prikken nu ook meer dan dat we moeten. We voelen dan ook niet de noodzaak om met vrije inloop te gaan werken", laat Annelies Barrett van de GGD Twente weten. Pas als er zicht is dat het wat rustiger gaat worden, zullen daar ook mensen zonder afspraak worden verwelkomt, is de verwachting.

Advies: maak afspraak

Een nadeel aan het werken zonder afspraak, is dat de kans bestaat dat je lang moet wachten op een vaccin. De GGD's adviseren dan ook een afspraak te maken als je snel aan de beurt wil zijn. Dat kan telefonisch, maar de voorkeur gaat uit naar een online afspraak.

Lange wachtrijen bij de priklocatie aan de Meeuwenlaan in Zwolle zijn er vandaag in ieder geval niet geweest. Soms lijkt het druk, omdat er tientallen mensen buiten staan. Maar die zijn toch redelijk snel 'weggeprikt'. Een lange wachttijd ontstaat onder meer wanneer mensen geen ingevulde medische verklaring bij zich hebben. Oosterhof verwacht die rijen overigens niet. "In principe hebben heel veel mensen uit onze regio al een afspraak gemaakt."