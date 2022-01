Replica na mislukte missie? Zwols bedrijf kan beeldengroep Van der Capellen printen

Het Zwolse bedrijf Fiberneering kan de bijzondere beeldengroep van de historische Zwolse patriot, op ware grootte, in 3D printen. Het bedrijf is wereldwijd de enige die dat kan. Het grootste van de vier beelden is zo'n drieënhalve meter hoog. Bij elkaar is de hele groep zo'n 5,5 meter breed. De replica's zijn dan niet van marmer, maar gemaakt van een kunsthars.

En daar zijn ze best trots op. Jasper Bouwmeester vertelt: "we zijn een 3D printbedrijf en hebben een eigen printtechniek ontwikkeld waarmee we heel gedetailleerd kunnen produceren. Dus ook dit soort enorm grote historische beelden."

Ook wethouder Monique Schuttenbeld is trots. Dat zei ze gisteravond tegen de gemeenteraad. Het is volgens haar bijzonder dat de stad Zwolle dit soort talent bezit. Binnenkort zal een gesprek plaatsvinden met de initiatiefnemers. Gedacht wordt om de 3D beelden neer te zetten in het Academiehuis, op de plek waar de originele beelden ook zouden komen te staan.

Hoe gaan jullie te werk?

"De 3D printers waarmee we werken zijn uniek in de wereld, we hebben ze zelf ontworpen", zegt Bouwmeester. "We scannen de originele beelden in Italië en maken er dan een computerreplica van. Dat scannen neemt ongeveer een week in beslag. Als dat gedaan is, kunnen we de beelden in onze speciale 3D printers gaan produceren. We werken met kunstharsen die snel uitharden en waarmee we de beelden laagje voor laagje in blokken van ongeveer een meter hoog opbouwen. Die blokken, zeg maar onderdelen waar het beeld mee samengesteld wordt, lijmen we vervolgens aan elkaar. Op die manier kunnen we een exact gelijkende replica bouwen."

3D printer (Foto: Marielle Beumer)

"Als de hars is uitgehard gaan de beelden naar de spuiterij, waar ze in marmer of in een bepaalde kleur gespoten worden. Daarna zijn ze niet meer van echt te onderscheiden", zegt de ondernemer.

"Mensen die het niet weten, zien echt het verschil niet met de originele beelden. En voor de mensen die het wel weten, denk ik dat het alleen maar een nog mooier verhaal is omdat je kan zien wat er in de moderne tijd in Zwolle mogelijk is.

Hoe serieus is het plan?

"Ik denk dat het nabootsen van de beeldengroep een hele serieuze optie is. Zeker nu de oorspronkelijke beelden uit Italië niet komen is dit 'the next best thing'", zegt Bouwmeester. "Het plan is een tijdje geleden met ons besproken."

Twee stukken van de beeldengroep die nu nog in Italië staat (Foto: )

Of het er uiteindelijk ook van gaat komen is volgens hem aan de initiatiefnemers en de gemeenteraad, want er hangt wel een behoorlijk kostenplaatje aan.

Het is een klus die volgens het bedrijf ergens tussen de honderd- en tweehonderdduizend euro kost. "We hebben er nog geen exacte berekening op losgelaten", zegt Bouwmeester. "Maar er gaat natuurlijk wel veel tijd en materiaal inzitten. We hoeven er niet per se aan te verdienen, want het is een leuke en mooie klus om te doen, maar we willen natuurlijk wel uit de kosten komen."

"Het zou fantastisch zijn als we de opdracht krijgen. Ik denk dat het een mooie showcase is om te laten zien wat we hier in Zwolle met elkaar allemaal kunnen. We werken veel samen met partners uit de regio. Bijvoorbeeld met de Hogeschool Windesheim en Cibap en ArtEZ voor de afwerking."

Wat zijn de voordelen?

Bouwmeester: "Voor de initiatiefnemers betekent het maken van een replica op ware grootte dat er straks een permanente Zwolse tentoonstelling aan gehangen kan worden. En ze hoeven het geld niet uit te geven aan duur transport en verzekering. Bovendien is de replica natuurlijk een stuk lichter dan de originele set beelden die al gauw zo'n 2.500 kilo bij elkaar opgeteld wegen. Ik vind het een hele mooie kans. voor Zwolle. Als de gemeente en belanghebbenden dit willen, dan werken we daar heel graag aan mee."