Welk mondkapje is het beste? "Als je ze goed aandrukt, maakt het niet veel uit"

Het Outbreak Management Team (OMT) wil graag dat we ook in drukke buitenruimtes mondkapjes gaan dragen en dan wel die van het type 2. Volgens de experts beschermen de zogenoemde type 1-mondkapjes of de wasbare varianten niet goed genoeg. Maar wat is het verschil tussen de twee types? "De één beschermt 95 procent en de ander 98 procent", legt De Jong uit.

Maar dat verschil is met het blote oog niet te zien. Dat weet je alleen door op de verpakking te kijken, daarop staat het type afgedrukt door de fabrikant. De Jong denkt overigens niet dat het verschil gaat maken, als mensen een type 2-mondmakser gaan dragen. "Als de mensen de kapjes goed dragen en goed aandrukken, zodat je bril niet beslaat, dan kan je gewoon met type 1 verder."

De beste?

De beste bescherming wordt trouwens geboden door de FFP2-maskers. In Duitsland en Oostenrijk zijn ze verplicht, maar het OMT houdt het in haar advies bij het mondkapje van het type 2. Ter vergelijking: in ziekenhuizen wordt ook een mondmasker gebruikt dat veel lijkt op type 2. Maar dat masker beschermt ook nog tegen waterdruppeltjes die op het mondkapje worden gehoest,

Het FFP2-mondmasker dat onder meer in Duitsland verplicht is (Foto: ANP)

"De FFP2 is het beste mondmasker. Die heeft een hele goede pasvorm en beschermt het beste tegen aerosolen, maar is ook het minst prettig om te dragen", vertelt De Jong. Aerosolen zijn kleine druppeltjes die in de lucht zweven. "Maar doordat het masker zo goed afsluit, word je daar benauwd van. Mensen vinden het niet leuk om die te dragen."

Luister hieronder het hele gesprek met De Jongh over de mondkapjes.

Omikron

Dan heeft De Jongh ook nog bemoedigend nieuws over de omikronvariant: "Omikron lijkt de hogere luchtwegen te besmetten, meer het keelgebied." De arts wijst daarbij op zes onderzoeken die intussen aantonen dat er bij omikron sprake is van minder ziekenhuisopnames. "Omikron lijkt niet specifiek de zware longontstekingen te geven, dus daardoor komen minder mensen op de intensive care en verloopt het ziektebeeld iets milder."

De Jongh hoopt dat er daardoor licht is aan het einde van de tunnel. "Als het een mildere vorm is die wel erg besmettelijk is - omdat je vanuit de keel makkelijk iemand anders besmet met hoesten - maar het ziekteverloop is milder, dan begint het te lijken op een zware griep."

Dat wil overigens niet zeggen dat iedereen die het krijgt er dan makkelijk doorheen rolt. "Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn met een slecht immuunsysteem die er een hele zware tijd aan krijgen, maar die hebben dat met een zware griep ook."