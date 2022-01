Bijlessen aan huis steeds populairder, maar wat als je dat als ouder niet kunt betalen?

Bijlessen aan huis worden, mede door de gevolgen van de coronapandemie, steeds populairder. Ongeveer vier leerlingen per klas op het voortgezet onderwijs maken er gebruik van. Jamie Schuller biedt met zijn bedrijf bijlessen aan, onder meer in Enschede, en heeft een plan bedacht om dit óók toegankelijk te maken voor ouders met minder geld.

"Het idee is eigenlijk heel eenvoudig: ouders die kunnen en willen, mogen meer betalen voor de bijles", zegt Schuller. Hij faciliteert met het platform Bijles Aan Huis bijlessen door het hele land en ziet dat meer vermogende ouders een steentje willen bijdragen. "Dat extra bedrag wordt vervolgens in een potje gestopt, en daarvan verdubbelen wij het bedrag dan. Vervolgens krijgen ouders die minder te besteden hebben een lager uurtarief voor de lessen."

Daarnaast is zijn bijlesplatform bezig met andere manieren om de bijlessen financieel toegankelijker te maken. "Zo zijn er veel docenten die aanbieden om gratis bijlessen te geven aan kinderen van mensen die minder bedeeld zijn," zegt Schuller. "Daar willen we ook een poule voor maken."

'Bijlesklassen zijn druk'

Achttien procent van de middelbare scholieren in Nederland maakt gebruik van een aanvullende vorm van onderwijs. Dat zijn er zo'n vier per klas. Julian uit Enschede is hier één van. Op dinsdagavond krijgt hij na schooltijd een uur extra les wiskunde.

Bijlesklassen op school zijn soms druk, ik wilde graag een vorm van één-op-één-onderwijs proberen Claudia Bakker, moeder van Julian

Voor Claudia Bakker, de moeder van Julian, was de keuze voor bijlessen aan huis een heel bewuste keuze. "Bijlesklassen op school zijn soms druk. Ik wilde graag een vorm van één-op-één-onderwijs proberen, en toen kwamen we al snel op deze bijlessen aan huis," zegt Claudia. En Julian is niet de enige. Op dit moment staan er in Overijssel tweehonderd scholieren ingeschreven bij het bijlesplatform van Schuller.

Forse toename

Het aantal aanvragen in bijlessen aan huis stijgt ieder jaar, ziet Schuller, en wordt versterkt door de gevolgen van de coronamaatregelen. "In het begin van de coronacrisis zag je een keldering. Toen lag heel veel plat: de scholen gingen dicht, toetsen konden niet doorgaan." Ouders vonden het daarom niet nodig om extra onderwijs voor hun kind te regelen.

Doordat scholen nu maatregelen hebben getroffen waardoor ook in lockdown lessen en toetsing kunnen plaatsvinden, nemen de aanvragen weer toe. Ook vaccinatie speelt een rol. "Je merkt dat mensen nu minder huiverig zijn voor bijlessen aan huis. In Overijssel zien we nu een toename van 25 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat is hoger dan we gemiddeld zien in Nederland."

Basisschoolkinderen

Daarnaast ziet Schuller dat er ook meer vragen zijn voor bijlessen aan huis voor basisschoolkinderen. "Dat is nu een derde ongeveer van alle aanvragen. Veel meer dan normaal. Ik denk dat dat te maken heeft met de leerachterstanden en komende belangrijke toetsen, zoals de Cito-toets."

Hoewel steeds meer mensen bijles kunnen betalen, is het nog steeds niet gratis. Bijles aan huis kost gemiddeld zo'n achttien euro per uur, afhankelijk van wat de wensen zijn. Wel of geen afgestuurde docent? Wil je online of fysieke les volgen?

Aandacht voor leerling

Met een nieuw concept wil Schuller bijlessen óók voor scholieren beschikbaar maken die ouders hebben die het minder breed hebben.

"Mijn ouders waren allebei docent. Ik was zelf ook docent. Idealiter worden bijlessen gewoon georganiseerd door de scholen. Maar wat je ziet door bijvoorbeeld de grote klassen in Nederland, is dat er niet altijd de aandacht is voor de leerling die hij of zij nodig heeft. En dan kom je al gauw uit bij ons."