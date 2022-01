Onderzoek naar dodelijke steekpartij in Almelo nog bezig, bloemen bij flat neergelegd

Bij de steekpartij raakte een 21-jarige vrouw gewond en is een man aangehouden. Het is het vijfde incident met dodelijke afloop in een jaar tijd in Almelo. Burgemeester Arjen Gerritsen reageerde dan ook geschokt. "Een vreselijk drama dat Almelo weer treft, dat vergt wat van de veerkracht van de stad. En dat staat los van het grote verdriet van de gezinnen van de slachtoffers."

Onduidelijk wat er is gebeurd

Wat er vanmiddag zich precies in de flat heeft afgespeeld, is niet bekend. De politie kreeg rond het middaguur een melding van het steekincident. "Toen agenten ter plaatse kwamen, hebben ze heel snel hulp verleend aan een 22-jarige man die ernstig gewond was geraakt. Hij is ter plaatse overleden", vertelt politiewoordvoerster Chantal Westerhoff.

Dode (22) bij steekpartij in Almelo (Foto: News United/Jan Willem Klein Horstman)

Al snel zette de politie het gebied rondom de flat ruim af met rood-witte linten en zwarte schermen. Ook staat er een PD-unit, van waaruit de politie het onderzoek uitvoert. "We zijn informatie aan het verzamelen. Zo houden we een buurtonderzoek en is de forensische opsporing bezig in het flatgebouw", zei Westerhoff hier vanmiddag over.

Hoe het met de gewonde vrouw gaat, is niet bekend.