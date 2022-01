NAM wil binnen 3 jaar stoppen met afvalwaterinjectie in Noordoost-Twente

De nieuwbakken directeur Vroemen deed deze stevige aankondiging voor het eerst dinsdagavond in de raadsvergadering van de gemeenteraad Dinkelland. "De lusten en lasten zijn niet in balans in Twente, de waterinjectie zou eigenlijk plaats moeten vinden in de regio waar het ook uit de grond komt."

De NAM wil het afvalwater voortaan in Drenthe terug brengen in de grond, waar ook de oliewinning plaatsvindt die het afvalwater produceert dat nu nog in Twente in de bodem gepompt wordt.

Wantrouwen en cynisme

De NAM hield voor de gemeenteraad van Dinkelland een presentatie over de actuele ontwikkelingen. De presentatie stond al langer geagendeerd omdat zich de laatste tijd veel heeft afgespeeld rond de afvalwaterinjectie. Er kwamen dus ook veel vragen van de raadsleden, die verder opvallend cynisch en wantrouwend waren.

Het spervuur aan de NAM-directeur omvatte veel vragen over garanties voor de veiligheid, over het saneren van de NAM-locaties en de verantwoordelijkheid daarvoor. Directeur Vroemen werd onder meer beticht van 'mooie praatjes' en 'misleiding'. Marc Smellink (CDA Dinkelland) wilde weten waarom de NAM pas afgelopen donderdag de injectie heeft stopgezet terwijl de maximale vergunningswaarden voor bepaalde chemische stoffen al zeker zeven jaar werden overschreden.

Hoe eerder u hier vertrokken bent, hoe beter. Fons Maathuis, Burgerbelangen Dinkelland

Benny Tijkotte van Lokaal Dinkelland riep: "Omgerekend gaat er hier naast veel andere chemicaliën feitelijk dus meer dan 1000 liter tolueen (giftige chemische stof -red.) in de grond terwijl uw collega's zes jaar geleden nog spraken over zuiver drinkwater!"

'NAM opsplitsen kost een jaar'

Simon Vroemen had veel te melden over de plannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Het bedrijf zit middenin het proces om te splitsen in vier onafhankelijke BV's. Eén van die BV's zal alle gas- en olieprojecten in Oost-Nederland omvatten, waaronder dus de oliewinning in Schoonebeek en de daarmee gepaard gaande afvalwaterinjectie in Twente. Dat proces zal zeker nog een jaar van voorbereiding vergen.

Als het zover is, wil de NAM die BV's in de verkoop doen. Volgens Vroemen zal er interesse zijn voor die velden, hoewel dat deels afhankelijk zal zijn van de economische situatie in de oliewereld. Als voorbeeld noemt de NAM-directeur het Duitse collega-bedrijf Wintershall DEA, dat ook al olie wint net over de grens in onder meer Emlichheim. "Ook geografisch gezien zou de olie in Schoonebeek voor hen aantrekkelijk kunnen zijn."

Eén van de honderden ja-knikkers op het olieveld in Emlichheim, net over de grens in Duitsland (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

De lege Twentse gasvelden waar nu afvalwater van de NAM terechtkomt, horen bij de oliewinning zolang er water in wordt geïnjecteerd. "De Twentse velden komen pas vrij als het vergunningstraject voor herinjectie van het water in het Schoonebeek-veld is afgerond. We zetten erop in om dat in drie jaar rond te krijgen", aldus Simon Vroemen.

De Twentse velden zullen tot die tijd dus ook onderdeel zijn van een eventuele verkoop van de nieuwe NAM-BV waar de injectievelden toe zullen gaan behoren.

Er zijn in die regio Schoonebeek zo'n 500 mensen afhankelijk van die olieproductie Simon Vroemen, Directeur en assetmanager oliewinning Schoonebeek

"Tot het moment dat we in Emmen kunnen injecteren, zal de waterinjectie in Twente wat ons betreft doorgaan. Zouden we de oliewinning moeten stilleggen totdat de vergunningen in Drenthe zijn geregeld? Dan zou dat voor die paar jaar honderden banen kosten en dan zou er veel technische kennis verloren gaan."

Schuldbekentenis gescheurde buis

In de online raadsvergadering van Dinkelland was ook de projectleider voor het Twentse afvalwater bereid om vragen te beantwoorden. Vincent van Engelen bekende dat de NAM de scheur meteen had moeten opmerken en niet had mogen doorpompen. "We hadden dat al in 2017 moeten zien maar we waren er niet op gefocust. We keken steeds alleen naar de binnenbuis en we hielden er geen rekening mee dat zoiets kon gebeuren."

De NAM staat onder verscherpt toezicht omdat een buis in één van de injectieputten al drie jaar gescheurd was voordat de oliemaatschappij de injectie stil legde en de put afsloot. In die jaren hebben nog vele miljoenen liters afvalwater ongecontroleerd in de Twentse bodem kunnen stromen.

Geoloog Van Engelen ging ook nog in op het evaluatie onderzoek dat afgelopen jaar beschikbaar had moeten komen. "Driekwart van het evaluatierapport is klaar en ook eind december ingeleverd (bij de toezichthouder -red.). Het laatste deel van het rapport vergt meer technische analyse en die krijgen we eind maart", aldus Van Engelen.

"En in die laatste periode dat we water zullen injecteren in Twente, willen we dat absoluut nog steeds veilig en verantwoord doen. Dat is voor ons een topprioriteit, dat moet ik ook nog echt even zeggen."

Aan de reacties is af te meten dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij weinig aan vertrouwen heeft gewonnen. Of zoals gemeenteraadslid Benny Tijkotte het omschrijft: "Er wordt ons een mooie worst voorgehouden, ik heb niet de indruk dat de wil er is."