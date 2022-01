Raalte wil gemeentehuis voor 3,7 miljoen euro verbouwen en daarna deels verhuren

De grootste kosten zitten in het duurzamer maken van het gebouw: de verwarmings- en koelingsinstallatie van het gebouw wordt deels vervangen en aangepast. Ook wordt het pand beter geïsoleerd. Voor de verduurzaming van het gemeentehuis aan de Zwolsestraat wordt zo’n 1,3 miljoen uitgetrokken.

Ruimten minder vaak leeg

Ook bouwkundig wordt er uitgepakt: het hele gemeentehuis wordt opnieuw ingericht. De gemeenteraadszaal, de kelder en de trouwzaal worden zo verbouwd dat ze ook voor andere bijeenkomsten gebruikt kunnen worden. Daardoor moeten die ruimten minder leeg komen te staan.

Zo kan de gemeenteraadszaal er uit komen te zien (Foto: Impressie gemeente Raalte)

De centrale hal van het gemeentehuis krijgt een uitgebreidere functie: geen gebruik als wachtruimte, de nadruk komt er op ontmoeting en onderlinge verbondenheid te liggen. Zo blijft het wel de ingang voor bezoekers, blijft de publieksbalie er gevestigd, maar moet er ook een soort ‘werkcafé’ gerealiseerd worden.

Werkplekken aanpassen

De werkplekken in het gemeentehuis worden aangepast zodat op meer plaatsen videocalls kunnen plaatsvinden. Ook moeten er meer plekken komen om ‘hybride’ te kunnen vergaderen. Dat betekent dat er mensen fysiek bij aanwezig zijn én er mensen via een videoverbinding meepraten.

Een impressie van het nieuwe uiterlijk van het gemeentehuis (Foto: Impressie gemeente Raalte)

Om deze wensen te realiseren wordt nog eens 1,3 miljoen euro uitgetrokken.

Voordat de werkplekken en vergaderruimtes klaar zijn voor de toekomst, moet er ook technisch nog het een en ander gebeuren. Voor zo’n 640.000 euro moeten vergaderruimtes, verlichting en werkplekken aangepast worden.

Nu 255 werkplekken, straks 181

Na de verbouwing moet ook het meubilair vervangen worden. Daarvoor wordt rekening gehouden met een bedrag van ruim 350.000 euro.

Ook na de verbouwing is het de bedoeling dat medewerkers van de gemeente deels vanuit huis blijven werken. Op dit moment zijn er nog 255 werkplekken in het gemeentehuis, na de verbouwing zijn dat er nog 181. Bij die 181 werkplekken zijn niet alle bel- en vergaderplekken meegerekend.

De centrale hal moet een 'werkcafé' worden (Foto: Impressie gemeente Raalte)

Wel komt er door de thuiswerkregeling ruimte in het gemeentehuis vrij: zo’n achthonderd vierkante meter. Het plan is nu om dat te gaan verhuren aan sociaal maatschappelijke partijen. Navraag bij de gemeente over welke partijen dat zijn en of er al gesprekken met potentiële huurders lopen, levert weinig duidelijkheid op: “Hierover doen we geen uitspraken.”

Het definitieve besluit over de verbouwingsplannen is nog niet genomen, dat is aan de gemeenteraad. Donderdag wordt er over gepraat, volgende week donderdag wordt het besluit over de plannen vermoedelijk genomen.