Gert Huzink crasht tijdens Dakar Rally: "Het is echt een slagveld"

Gert Huzink is woensdagochtend vlak na de start van etappe 10 gecrasht in de Dakar Rally. De coureur uit Manderveen was met zijn team op jacht naar een plek in de top-tien van het algemeen klassement bij de trucks, maar gaat de finishlijn in Jeddah niet halen.

De vrachtwagen brak bij de crash doormidden, meldt Huzink. De crewleden bleven ongedeerd. "We zijn gecrasht, we reden vol op een duin. De truck ligt aan twee stukken."

Slagveld

Niet alleen Huzink kende problemen in de eerste kilometers van de proef, meerdere trucks raakten in het eerste gedeelte van etappe 10 total loss. "Het is echt een slagveld. Het belangrijkste is dat de crew ongedeerd is, maar het is wel einde Dakar", zegt Huzink. "De duinen zijn heel zwaar hier, ze zijn slecht te lezen. Je ziet nauwelijks schaduw, dus dan lijkt het allemaal vlak. We gingen veel te hard en zijn met 110 kilometer per uur op een hoge duin geklapt."

Daarmee komt er een abrupt einde aan Dakar 2022 voor 'Team Huzink'. "Ik denk dat de truck bij Riwald Recycling in Almelo terechtkomt", zegt Huzink lachend. "Voor ons was de impact eigenlijk niet zo groot. Het is een bewijs dat de wagens heel veilig zijn. Het chassis brak in twee stukken, maar de cabine bleef intact."