Saxion-studenten tegen nieuwe minister van Onderwijs: "Lockdown moet zo snel mogelijk verdwijnen"

De lockdown in het hoger onderwijs moet zo snel mogelijk verdwijnen. Die boodschap hebben studenten van hogeschool Saxion in Enschede woensdagmiddag gegeven aan de nieuwe onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Hij bracht zijn eerste (online) werkbezoek aan de hogeschool in Enschede.

In de online meeting ging Dijkgraaf in gesprek met tien studenten en een docent van Saxion. De kersverse minister wilde weten hoe het met de studenten gaat en hoe zij omgaan met de huidige situatie. Studenten stelden vragen aan Dijkgraaf en gaven hem ook adviezen mee. De belangrijkste: fysiek onderwijs in het hoger onderwijs moet snel weer mogelijk zijn.

'Je mist fysieke contactmomenten'

"We hebben een goed gesprek gehad over de huidige situatie in het studentenleven", vertelt student elektrotechniek Thijs Alberts na afloop. "De lockdown is zwaar voor studenten. Je mist fysieke contactmomenten en ik merk aan mensen in mijn kring dat ze zich daardoor soms eenzaam voelen."

Minister Dijkgraaf was volgens Alberts erg geïnteresseerd. "Hij kwam heel nuchter en gemotiveerd over en stelde echt goede vragen over hoe wij ons nu voelen. Daarnaast hebben we het ook nog over het bredere plaatje gehad. Wij vinden bijvoorbeeld dat er meer aandacht mag zijn voor het HBO en MBO, want relatief gezien krijgen universiteiten meer aandacht."

Brandbrief naar minister en OMT

Studentenorganisaties, onderwijsinstellingen en psychiaters hebben gisteren een brief gestuurd aan de deskundigen van het OMT en aan de nieuwe ministers van Onderwijs en Volksgezondheid. Daarin staat dat studenten en docenten de ontmoeting missen. Ze stellen dat het in het van belang voor de sociale ontwikkeling is dat studenten hun medestudenten en docenten in levenden lijve kunnen ontmoeten.

Minister Dijkgraaf van Onderwijs heeft eerder al laten weten dat het openen van onderwijs hoog op de prioriteitenlijst staat. Of dat vanaf volgende week mogelijk is? "Hij deed daar tijdens onze meeting nog geen uitspraken over", vertelt Thijs Alberts. Vandaag komt het OMT bij elkaar en vrijdag besluit het kabinet over de verlenging van de huidige lockdown.