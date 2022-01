Staat Rai Vloet te snel weer op het veld? "Impact voor nabestaanden is enorm"

Voetballer Rai Vloet is de hoofdpersoon in het onderzoek naar een tragisch ongeval op de A4 half november, waarbij een jongetje van vier om het leven kwam. Toch maakt de voetballer - in afwachting van het onderzoek - zijn rentree op de voetbalvelden, zo maakte Heracles maandag bekend.

Ongewild weer in schijnwerpers

"Het is ieders eigen afweging om daar moreel gezien iets van te vinden. Maar het neemt niet weg dat het ontzettend confronterend is voor de familie", zegt Jeroen Baardemans, adviseur bij Namens de Familie tegen de NOS.

Het ongeval gebeurde op de A4 bij Hoofddorp (Foto: ANP / Michel van Bergen )

"Elke keer weer die herbeleving als er weer iets in de media komt. Die impact is enorm", zegt Baardemans, die in dit geval niet de betrokken familie bijstaat. Maar waar Vloet zijn leven weer oppakt, is het leed wat de familie ondervindt niet te beschrijven.

Confronterend

"Het is enorm confronterend voor slachtoffers en nabestaanden. Waar het bericht ook over gaat, het eerste wat zij zien is het verlies dat zij hebben geleden", zegt Baardemans. Confrontatie, ongewild weer in de schijnwerpers en herbeleving. Waren er ook andere opties die de voetbalclub in overweging had kunnen nemen in de situatie rondom Vloet?

"Het uitgangspunt voor een werkgever is dat je afwacht wat de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek is", zegt mr. Charlotte Buijsman, advocaat bij SEC Arbeidsrecht Advocaten. Tenzij er een duidelijk verband is tussen het werk en het mogelijke delict. "In die situatie kan een schorsing in afwachting van de uitkomst van het onderzoek."

Grijs gebied

Of het strafbare feit ook daadwerkelijk kan leiden tot ontslag, dat is met name verbonden aan de vraag of het feit een link heeft met het werk. Denk bijvoorbeeld aan een pedagogisch medewerker die wordt verdacht van misbruik of een bankmedewerker die fraudeert.

Soms staat een ontslag of schorsing dus buiten kijf, maar er is ook een grijs gebied. Want hoewel de actie van Vloet geen directe link heeft met het werk dat hij doet, heeft de voetballer als publiek figuur wel een voorbeeldfunctie.

Buijsman is benieuwd of de club uit Almelo hiervoor ook een gedragscode of intern reglement heeft. Maar gedragscode of niet, hoe valt het moreel te verklaren dat de hoofdpersoon weer over de voetbalvelden rent terwijl het onderzoek nog niet is afgerond?

Vloet reed samen met een 27-jarige man over de A4 toen de twee op een auto botsten met daarin een man, vrouw en twee jonge kinderen. Het vierjarige jongetje overleefde het ongeval niet. Eerder maakte de politie al bekend dat er alcohol in het spel was, maandag bevestigde de politie tegenover Omroep West dat Vloet zelf de bestuurder was van de auto. Heracles Almelo bracht die dag naar buiten dat de voetballer weer terugkeerde in de selectie van de club. Het onderzoek naar die bewuste nacht op de A4 is nog altijd in volle gang, Vloet mag de zaak in vrijheid afwachten. Als het onderzoek is afgerond beslist het Openbaar Ministerie of het al dan niet overgaat tot vervolging.

Heracles Almelo had ook kunnen besluiten de voetballer op non-actief te stellen of voorlopig te schorsen, maar dan moet Heracles wel kunnen beargumenteren waarom de club dat noodzakelijk acht.

Vanuit juridisch oogpunt ligt het zo eenvoudig nog niet in deze situatie. Vloet zou zo'n schorsing kunnen aanvechten en naar de kantonrechter kunnen stappen. In principe staat het Vloet en Heracles Almelo dus vrij om door te gaan waar ze waren gebleven, met voetballen dus.

"Moreel gezien kan je daar over discussiëren", zegt Buijsman. "En het is juridisch voor discussie vatbaar, maar het hangt echt af van de afspraken tussen de club en de voetballer en wat er uiteindelijk komt vast te staan."

Spijtbetuiging

Een - zij het een publieke - spijtbetuiging kwam er wel. Maar of daarmee het leed enigszins kan worden verzacht, dat betwijfelt Baardemans. "Wat we vaak zien is dat als zo'n spijtbetuiging écht oprecht is en dat komt bij de familie ook zo over, dat het wel iets kan helpen."

"Maar het staat op geen enkele manier in verhouding tot het feit dat je je kind verloren bent. Het onrecht dat zij hebben ervaren, wordt met niks goed gemaakt."