Politie neemt stroomstootwapen in gebruik na proef in Zwolle

De politie gaat het stroomstootwapen in gebruik nemen. Uit een proef die in 2017 onder meer in Zwolle werd gedaan, bleek dat politieagenten zeer tevreden zijn over gebruik van het wapen. In het totaal gaan zo'n zeventienduizend politiemedewerkers met de taser werken.

Het stroomstootwapen hoort al sinds begin dit jaar tot de landelijke politie-uitrusting en is een goede aanvulling op de al bestaande geweldsmiddelen van de politie, vindt Janis Tamsma. Volgens de voorzitter van stuurgroep invoering stroomstootwapen is dreigen met het wapen in veel gevallen al voldoende voor een succesvolle aanhouding of het afwenden van gevaar.

Gulden middenweg

Politieagenten merken in de praktijk in gevaarlijke situaties weleens een kloof tussen het gebruik van bijvoorbeeld een wapenstok of pepperspray en de zwaardere middelen als een hond of een vuurwapen. Het stroomstootwapen kan dan worden ingezet als peperspray of een wapenstok niet effectief zijn, maar het gebruik van een zwaarder geweldmiddel niet geoorloofd is.

"Omdat een stroomstoot een persoon even fysiek uitschakelt, is het stroomstootwapen ook effectief bij personen die niet reageren op pijnprikkels. Bijvoorbeeld als een persoon onder invloed is of verward gedrag vertoont."

Opleiding

Agenten mogen het wapen niet zonder opleiding gebruiken. Tijdens deze driedaagse opleiding leren ze omgaan met het wapen in realistische scenario's uit de praktijk. De eerste politieagenten hebben inmiddels die opleiding al afgerond.

Tijdens de opleiding worden ook de mogelijke risico's en gezondheidseffecten van een taser besproken. Zo wordt er ook altijd medisch personeel ingeschakeld als iemand geraakt wordt door het wapen.

Zo zag de proef er in 2017 uit