DHL gaat bezorgers na media-aandacht compenseren voor niet uitbetaalde uren

Koeriersbedrijf DHL gaat bezorgers compenseren. Alle bezorgers die vanaf 1 januari 2021 een deel van hun werkuren niet uitbetaald kreeg, door bijvoorbeeld een storing of omdat een auto niet beschikbaar was, krijgen deze uren nu alsnog vergoed.

In november bleek uit onderzoek van RTV Oost dat jonge bezorgers een deel van hun werkuren niet uitbetaald kregen, terwijl dat wel zou moeten. Het ging om jongeren die als bijbaan pakketten bezorgden met een flexcontract bij een vestiging in Twente. In een aantal gevallen gaat het om honderden euro’s loon per maand die de jongeren niet ontvingen, maar waar ze wel voor gewerkt hadden.

Correctie over 2021

DHL ontkende in november nog dat er iets mis was met de uitbetaling van gewerkte uren. Volgens het bedrijf waren er geen problemen bekend. Na de eerste berichtgeving door RTV Oost bleek dat in heel Nederland bij vestigingen van DHL uren niet uitbetaald werden.

Het koeriersbedrijf laat nu in een brief aan bezorgers weten dat er 'in het proces rond correcties op de registratie van gewerkte uren' fouten zijn gemaakt. Volgens DHL zou bij bezorgers onvoldoende bekend zijn hoe ze de 'extra' gewerkte uren uitbetaald konden krijgen. Het bedrijf gaat daarom bij alle bezorgers hun extra gewerkte uren corrigeren tussen 1 januari 2021 en 30 november 2021.

'Dit weekend geld op rekening'

Bezorgers krijgen de uren die ze maakten tijdens het sorteren van pakketten, voordat ze hun ronde gingen rijden, alsnog uitbetaald. Ook de tijd die ze moesten wachten omdat er geen auto beschikbaar was, wordt vergoed.

De nabetaling ontvangen de bezorgers met hun loon van december. Dit weekend moet iedereen de correctie ontvangen hebben. Voorlopig past DHL geen correctie toe op uren die gemaakt zijn vóór 1 januari 2021.