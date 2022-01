Kuil gevonden op bosperceel bij Schalkhaar: link met vermissing Apeldoorner?

De kuil werd eind vorig jaar aangetroffen op bosperceel Kranekamp bij Schalkhaar na een melding van een wandelaarster. De politie onderzoekt of er een link is tussen de vermissing van de Apeldoorner en de aangetroffen kuil. Daarbij is de hulp nodig van getuigen. De politie wil graag weten wie de kuil heeft gegraven. Waarom de kuil op die plek is gegraven en wanneer dat is gebeurd.

Anonieme tip

De politie kreeg op 8 november al een anonieme tip dat het lichaam van de man mogelijk begraven zou liggen op een bosperceel bij Schalkhaar. De politie wil nog steeds graag in contact komen met deze anonieme melder.

De kuil op het bosperceel in Schalkhaar zoals die er nu bij ligt. (Foto: NewsUnited/Rens Hulman)

Ook wil de politie weten of er mensen zijn die rondom de plek waar de kuil is gevonden, of in de omgeving, iets hebben gezien.

Vorige maand deed de politie in de vermissingszaak ook onderzoek in een woning in Deventer. In de woning zouden mogelijk relevante sporen zijn.