Buurtbewoner over steekpartij Almelo: "Verdachte stond 's ochtends schreeuwend op zijn balkon"

Bij de steekpartij in de flat, gistermiddag, kwam een 22-jarige man uit Almelo om het leven. Gealarmeerde agenten hebben hem ter plaatse nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Zijn 20-jarige vriendin raakte gewond, met haar gaat het naar omstandigheden redelijk. Wat de aanleiding voor de steekpartij is, is nog onduidelijk. Nog diezelfde middag is een 62-jarige verdachte opgepakt.

Bloemen, kaartjes en een kaarsje op de stoep van de portiekflat waar het drama gisteren plaatsvond (Foto: RTV Oost)

De zwarte schermen en grote witte politie-unit staan een dag later nog voor de portiek. Net als bloemen, een kaars en wat kaartjes met steunbetuigingen voor de nabestaanden die op de stoep liggen. Achter dat decor zijn de rechercheurs druk bezig met het onderzoek. Zo nu en dan komen ze achter de schermen vandaan, om iets uit hun auto te pakken.

'Lieve jongen'

Gisteren rond het middag uur vond het drama plaats. Een buurtbewoner die rond die tijd zijn hond uitliet en langs het gebouw liep, kreeg aanvankelijk niets van de steekpartij mee. "Pas toen ik terugliep zag ik hier allemaal hulpdiensten staan", vertelt hij.

Een buurvrouw kende het dodelijke slachtoffer persoonlijk. "Het was een heel lieve jongen, hij deed geen vlieg kwaad. Ik weet ook niet wat er precies is gebeurd, maar ik weet wel dat hij 's ochtends door de verdachte is bedreigd."

Video van bedreiging

Van die bedreiging gaat inmiddels een video rond. Vanuit het halletje van de woning van de slachtoffers is te horen hoe iemand voor hun deur in het trappenhuis staat te schreeuwen. Hij roept daarbij op een intimiderende toon meermaals "ik krijg je in de gang".

Een andere buurtbewoner stelt dat de verdachte al langer overlast veroorzaakt in de buurt. "Hij heeft een drankprobleem en dan gaat het nog wel eens mis. Hij heeft gisterochtend staan schreeuwen op zijn balkon. Ik kan me voorstellen dat je er als directe buren dan een keer wat van zegt."

Overlastmelding

De politie bevestigt dat er 's ochtends door de 20-jarige vrouw gebeld is om overlast te melden. "Deze melding is op de gebruikelijke manier door de telefooncentrale behandeld. Op basis van deze melding was er geen aanleiding om onmiddellijk te acteren", laat een woordvoerder weten. "In de middag kwam er een 112-melding binnen, toen is er wel direct geacteerd."

De video waarin een mannenstem te horen is die bedreigingen uit, is ook bekend bij de politie. Zij nemen de beelden mee in het onderzoek.

Familieleden en de vriendin van het slachtoffer zeggen in een bericht op Facebook niets over de zaak te weten en op de onderzoeksresultaten te wachten. Ze verzoeken mensen dan ook om niets op social media over het drama te plaatsen totdat zij daar zelf voor kiezen. De nabestaanden staan wel open voor steunbetuigingen, maar dan het liefste per kaart.

Geweldsgolf

Een dag voor de steekpartij was het een jaar geleden dat Almelo werd opgeschrikt door de moord op de 14-jarige Lotte. Ze werd door twee broers om het leven gebracht naar aanleiding van een ruzie over een naaktfoto. Ongeveer een half jaar later werd in de kofferbak van een auto op de parkeerplaats van de ZGT een dode vrouw gevonden. Ze bleek om het leven te zijn gebracht door haar vriend, naar aanleiding van meerdere ruzies over het vaccineren tegen corona.

Zo'n twee dagen daarna ging het opnieuw gruwelijk mis in de Twentse stad: rond negen uur 's ochtends merkten flatbewoners aan de M.Th. Steynstraat dat er iets mis was. Even later stond hun buurman met een kruisboog op het balkon. Bij het incident vielen twee doden en twee gewonden.

De flat staat tegenover het Schelfhorstpark, waar in september vorig jaar een 54-jarige Almeloër is doodgestoken (Foto: RTV Oost)

Een week later was het raak in het Schelfhorstpark: daar werd op vrijdagavond 24 september een 54-jarige man doodgestoken. Een 29-jarige man uit de stad werd hiervoor aangehouden. Dit delict vond letterlijk op steenworpafstand plaats van de steekpartij gisteren.

Vreselijk drama

Burgemeester Arjen Gerritsen liet in een reactie weten dat het opnieuw een harde klap voor de stad is. "Een vreselijk drama dat Almelo weer treft. En dat staat los van het grote verdriet van de gezinnen van de slachtoffers."

Woningstichting Sint Joseph verhuurt de flat waar het drama gebeurde en is om een reactie gevraagd. Vanwege de privacywetgeving kan de verhuurder niets zeggen over eventuele overlastgevers.