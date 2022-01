Sloopkogel bungelt boven poptempel De Lantaarn in Hellendoorn, maar uitbater Jasper blijft optimistisch

Bij binnenkomst zijn er de stille getuigen die herinneren aan het laatste evenement dat in De Lantaarn is gehouden: een uitvaart. "Ja, je moet wat hè, zo in coronatijd", zegt Jasper van der Kolk.

Roemruchte geschiedenis

Tegelijk is het veelzeggend. Want de roemruchte geschiedenis van het gebouw aan De Schapenmarkt in hartje Hellendoorn voert decennia terug. En veel Hellendoorners koesteren er warme herinneringen aan. Bijvoorbeeld nog uit het tijdperk dat het 't Schoap heette en dienst deed als parochiehuis. Met op zaterdagavond de livebandjes, waar in de tachtiger jaren muziekliefhebbers uit de hele regio op afkwamen.

Daarna werd de naam veranderd in bluescafé De Lantaarn en traden er zelfs internationale muziekgrootheden op.

Het interieur van De Lantaarn ademt muziek (Foto: RTV Oost / Oene Loonstra)

Nieuw aan roer

Sinds 2018 staat Jasper van der Kolk aan het roer. Hij maakte van de vroegere poptempel een multifunctioneel centrum, bedoeld voor alle Hellendoorners. "Maar nadat we twee jaar bezig waren moest de boel vanwege corona op slot. We zijn intussen dus even lang geopend als gesloten geweest."

Van der Kolk en zijn crew staan dan ook te popelen om weer aan de slag te gaan. Al schuilt er een addertje onder het gras. De eigenaar van het pand wil De Lantaarn namelijk mogelijk slopen en er appartementen laten bouwen. "Dat snap ik wel, om in zijn pensioen te voorzien. Maar eigenaar Rob Telgenkamp is een groot muziekliefhebber. We zijn met hem in gesprek en proberen hem uiteraard op andere gedachten te brengen."

Toekomst

In de tussentijd droomt Van der Kolk over hoe zijn eigen toekomst eruit zou moeten zien. "Liefst zouden we van het voorste gedeelte van De Lantaarn een voorcafé maken. Zodat het bij binnenkomst meteen gezellig is. En er kan af en toe een lokaal bandje optreden."

De Lantaarn moet in de nabije toekomst weer het decor vormen voor optredens van bekende artiesten (Foto: RTV Oost / Oene Loonstra)

Daarnaast wil hij oefenruimtes maken voor bands die willen repeteren. "We hebben een provinciale subsidie mogen ontvangen voor regionale talentontwikkeling. Daarmee willen we onder meer bandjes begeleiding bieden van professionele muzikanten en mensen opleiden tot geluidstechnicus. Want als de culturele sector straks weer van slot gaat, hebben we daar in Nederland een groot tekort aan. Veel mensen die in deze sector actief waren, zijn intussen in andere branches aan de slag gegaan.

Cultureel erfgoed

Op die manier heeft De Lantaarn volgens Van der Kolk bestaansrecht. En het voorkomt dat dit stukje cultuurhistorisch erfgoed alleen nog maar in de regionale geschiedschrijving zou voortleven.

Als het om het hoofdpodium gaat, wil Van der Kolk liefst weer aansprekende namen naar Twente halen. Zoals dat in het verleden ook gebeurde. En ja, ook bruiloften behoren weer tot de mogelijkheden. Net als begrafenissen. "Waarom niet? Dat gebeurde ook toen dit nog een parochiehuis was. Waar ik nu mijn kantoortje heb, stonden vroeger de lijkkisten... Maar eerst moeten we meer duidelijkheid over onze eigen toekomst. We hebben onszelf daarvoor drie tot vier maanden gegeven. Dan moet er duidelijk worden of De Lantaarn voor deze regio behouden blijft."