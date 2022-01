Vakbond FNV: Probleembussen Keolis gaan soms zonder reparatie weer de weg op

In een interne brief aan Keolis, die RTV Oost in handen heeft, uit vakbond FNV forse kritiek op de vervoersmaatschappij. "Het vertrouwen van uw personeel in het materiaal is ver te zoeken", schrijft vakbondsbestuurder Marijn van der Gaag. Keolis rijdt sinds december 2020 in de regio IJssel-Vecht met 250 elektrische bussen uit China. Maar al snel kwamen er problemen aan het licht.

Opsomming van de problemen

Van der Gaag somt in de brief op wat er allemaal mis is met de bussen: oplaadproblemen, remmen die niet goed werken, een trillend stuur, tochtende voordeuren, het binnenwaaien van een zwarte fijnstof in de cabine, te weinig vermogen als een chauffeur moet invoegen op de snelweg, betaalapparatuur die niet werkt. "Al deze defecten zorgen voor een ongezond hoge werkdruk en verhoogd ziekteverzuim", zegt Van der Gaag.

Keolis zou ook bussen die zijn aangemeld voor reparatie de volgende ochtend weer laten rijden, zonder dat er onderhoud aan is gepleegd. Van der Gaag: "We ontvangen eveneens meldingen dat de regiecentrale van Keolis in sommige gevallen de chauffeur toch laat doorrijden na het melden van defecten. Het vertrouwen in de organisatie verslechtert."

Herstelprogramma

Keolis kondigde eind vorig jaar aan dat het alle ruim 250 nieuwe bussen gaat nakijken en zonodig aanpassen. FNV vindt dit herstelprogramma echter niet concreet genoeg. "Er is geen enkel uitzicht in termijn op herstel", stelt Van der Gaag. "De snelheid waarmee alle bussen kunnen worden gerepareerd, namelijk maximaal acht tot tien per week, op een totaal van 246 bussen, maakt ernstig duidelijk dat een terugkeer naar een normale situatie nog lang op zich zal laten wachten."

Aankomende vrijdag gaan Keolis en de FNV met elkaar om tafel. De vakbond eist daarbij harde garanties van de vervoerder. "De werkplek voor de chauffeurs moet gewoon goed zijn en ook wij hebben de problemen liever vandaag dan morgen opgelost", reageert een woordvoerder van Keolis.

Extra mankracht

Morgen worden twee bussen opgeleverd die volgens Keolis 'zijn nagekeken en aan alle gestelde eisen voldoen'. "Die bussen mogen onze chauffeurs beoordelen. Als zij tevreden zijn over deze twee bussen, worden alle andere bussen ook op deze manier aangepast. Dat gebeurt op een speciale locatie met extra mankracht, zodat de snelheid van het aanpassen omhoog gaat. Wij hebben er vertrouwen in dat de leverancier haar belofte gaat nakomen."