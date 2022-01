Scheidsrechter bij het schaatsen tijdens de Winterspelen in China: Hanjo Heideman is er klaar voor

Om naar China te mogen in deze rol, ziet Heideman als een kroon op zijn indrukwekkende carrière als scheidsrechter. Maar voordat het zover is, moet hij zich aan strikte regels houden vanuit China, zegt hij thuis aan de eettafel. "Ik moet elke dag m'n temperatuur meten en in een appje zetten. Ook moet ik andere gezondheidsgegevens in die Chinese app zetten."

Gastland China waar de Winterspelen op 4 februari van start gaan, wil niets aan het toeval overlaten. Corona moet op alle mogelijke manieren buiten de deur worden gehouden.

Strenge regels

Dat betekent voor Heideman dat hij vooral thuis blijft en alleen nog buiten komt voor lange wandelingen met de hond. En ook moet hij braaf elke dag z'n gezondheidsgegevens in de app zetten. 96 uur voor vertrek volgt dan een PCR-test en een dag voor vertrek nog een. En dan niet bij de dichtstbijzijnde GGD-testlocatie. "Slechts op een paar door de Chinese ambassade goedgekeurde locaties in het land. Gelukkig zit er ook een testlocatie in Enschede waar ik naartoe mag", zegt Heideman.

Ik geef dus niet het startschot. Dat is wel wat veel mensen altijd denken Hanjo Heideman, scheidsrechter

Hij heeft in China een belangrijke rol als scheidsrechter bij het vrouwentoernooi. Vooraf moet hij al veel zaken regelen. Er is een lotingbijeenkomst, een teamledenbijeenkomst en vooraf moet de startvolgorde worden bepaald. "Maar ik geef niet het startschot. Dat doet de starter. Die heeft een autonome functie. Als diegene twee keer een valse start signaleert, dan kan ik de starter niet overrulen."

Aan de andere kant staat hij wel in de buurt van de starter zodat oogcontact mogelijk is. "Ik kan bijvoorbeeld doorgeven als er een slecht stuk zit in het ijs, of zie andere dingen waar de starter niet op let."

Het is een heel intensieve rol die de scheidsrechter vervult. Daarom beschikt Heideman ook over een assistent-scheidsrechter met wie hij ook samen de jury aanstuurt. Uiteindelijk moet Heideman zijn handtekening zetten onder de uitslag.

Spionage

Hanjo heeft ook het nieuws gehoord dat Nederlandse sporters hun eigen telefoon en laptop moeten thuislaten uit angst voor spionage in China. Dat zou staan in een dringend advies van sportkoepel NOC*NSF. "Maar daar val ik niet onder", zegt Heideman. "Ik denk dat ik ergens deze dagen van het IOC en de ISU (de Internationale Schaatsunie) wel hoor hoe en wat."

Als het advies is dat zijn telefoon niet mee mag, dan verwacht Heideman wel dat hij een 'schone' krijgt aangeleverd. "En ook zonder laptop ben ik nergens. We zijn erg afhankelijk van lijstjes in Excel."

Afscheid

Tijdens de Spelen hoopt de scheidsrechter als het even kan ook als toeschouwer op de tribune te zitten. "Ik zou heel graag ook naar andere (ijs)sporten kijken. Het is even afwachten wat ter plekke mogelijk is."

De Olympische Spelen zal niet het laatste toernooi zijn van Heideman. Als scheidsrechter neemt hij definitief afscheid in maart in Thialf Heerenveen, tijdens de wereldbekerfinale van het langebaanschaatsen.