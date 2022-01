Raadsleden plaatsen vraagtekens bij verhuur deel gemeentehuis Raalte: ‘Niet investeren om te kunnen verhuren’

Het gemeentebestuur van Raalte wil het gemeentehuis aan de Zwolsestraat in Raalte een flinke oppepper geven: forse investeringen in duurzaamheid, binnenklimaat en verlichting. Bovendien moeten de werkplekken een update hebben: flexplekken, plekken voor (video-)calls en zogeheten hybride vergaderingen. Dat betekent dat er mensen fysiek bij aanwezig zijn én er mensen via een videoverbinding meepraten.

Ook is het plan om de kelder, trouwzaal en gemeenteraadszaal zo in te richting dat ze vaker en voor meer doeleinden gebruikt kunnen worden. De hele verbouwing kost wel wat: inclusief inrichting wil het gemeentebestuur er 3,7 miljoen euro voor uit trekken.

Het gemeentehuis in Raalte (Foto: RTV Oost / Kevin Drieze)

Donderdag spreekt de gemeenteraad over het plan. Een rondgang langs alle partijen uit de gemeenteraad maakt duidelijk dat er brede steun is voor de verbouwing. De twijfel in het idee om te gaan verhuren.

'Slopen in ruil voor woningbouw'

"Zijn er geen andere scenario’s dan verhuur?”, vraagt gemeenteraadslid Sylvia van der Heide van Burgerbelangen Raalte zich af. "Een deel slopen in ruil voor woningbouw bijvoorbeeld."

Ook Ralph Mulders van GroenLinks ziet de sloop van 800 vierkante meter kantoorpand wel zitten. “Laat het maar plaats maken voor groen. Daar hebben we in dat deel van Raalte niet veel van. Maar er zou ook gekeken kunnen worden of de Omgevingsdienst of ICT er mogelijk zijn intrek kan nemen.”

Egbert den Daas van Lokaal Alternatief ziet niks in het plan voor de verbouwing van het gemeentehuis, laat staan de verhuur van 800 vierkante meter kantoorruimte. “Ik vind het plan dermate vaag, ik vraag me af of het de investering wel waard is. Ik zie er dan liever woningbouw voor met name ouderen. Het ligt mooi centraal, dat lijkt me een verstandige oplossing.”

'Hoe concreet is het?'

PvdA’er Arie van der Wilt vraagt zich af of er niet te veel kantoorruimte in Raalte vrijkomt. "Ik denk dat de markt voor kantoren wat klein is. Hoe groot de kansen zijn weet ik niet. Als het niet verhuurd kan worden, kan er mogelijk een deel van het gemeentehuis afgestoten worden.”

Ook de grootste partij van de gemeenteraad, Gemeentebelangen, zet vraagtekens bij de verhuurplannen. “Het klinkt leuk, maar hoe concreet is het? Wat zijn de concrete plannen?”, wil fractievoorzitter Jan Schokker weten. “Maar dat kantoorpanden steeds minder bevolkt raken, dat is een tendens waar je niet aan ontkomt.”

D66-raadslid Peter Moorman heeft ook vragen over de verhuur. “Kan er geen samenwerkingsverband van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte ondergebracht worden? Laat we eerst binnen onze eigen club kijken voor we het verhuren.”

Het liefst hebben we vooraf een handtekening van een huurder. Jeroen Neimeijer, CDA Raalte

Ook CDA’er Neimeijer is kritisch op het plan om te verhuren: “Het liefst hebben we vooraf een handtekening van een huurder natuurlijk. Maar we snappen ook wel dat er geen huurder bestaat die vooraf zijn handtekening zet als er nog niks concreet is. Ook vraag ik me af of we met verhuur niet elders in Raalte een probleem creëren.”

VVD’er Alexander Kreule juicht het plan voor verbouwen en verhuur niet toe. “We moeten niet gaan investeren om te gaan verhuren. Dan moeten we andere oplossingen zoeken.”

Met vooral vragen over de verhuur, lijkt de meerderheid van de gemeenteraad van Raalte wel in te stemmen met de plannen voor de verbouwing. Alleen Lokaal Alternatief spreekt zich fel uit tegen de verbouwing.

'We geven wel heel veel geld aan onszelf uit'

“Kan het niet wat soberder?” vraagt hij zich af. “Ik heb alle dossiers over verbouwingen aan het gemeentehuis opgevraagd. Er is veel vertimmerd de laatste jaren. Mijn conclusie: we geven wel heel veel geld aan onszelf uit.”

Een impressie van het nieuwe uiterlijk van het gemeentehuis (Foto: Impressie gemeente Raalte)

Burgerbelangen wil weten wat de samenleving aan de verbouwing heeft. “Het gaat over heel veel geld, maar wat heeft de burger er aan? Ik snap ook wel dat het een goede werkplek moet zijn, maar dit kost wel heel veel.”

Het CDA geeft aan dat het om ‘een hele hoop geld’ gaat, maar zegt de plannen wel te steunen. “Wij vinden het belangrijk om een goede werkgever te zijn. Een goede werkplek bieden en proberen om mensen op de toch al krappe arbeidsmarkt te trekken. Het moet een fijne werkplek zijn, dat is in het belang van de hele gemeente.”

'Het is gewoon nodig, het moet gebeuren'

Ook Gemeentebelangen steunt de verbouwplannen: “Het is gewoon nodig, het moet gebeuren,” aldus Jan Schokker. En ook de kosten neemt hij voor lief. “Duur? Met de energie die we besparen en de opbrengsten van de verhuur vallen de vaste lasten straks mee. Eenmalig lijkt het misschien veel, maar op de lange termijn valt dat mee.”

D66 ziet de verbouwing graag snel starten. “Eindelijk een keer die duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren. Er hangt nog geen LED-lamp in het gemeentehuis. Op de lange termijn verdien je het terug”, aldus de PvdA’er Van der Wilt.

VVD’er Kreule wil dat er nog eens kritisch naar de kosten gekeken wordt: “We willen dat er goede werkplekken zijn, onderhoud is noodzakelijk, maar het moet wel doelmatig en efficiënt zijn.”

GroenLinks wil dat er nog eens goed naar de duurzaamheidsmaatregelen gekeken wordt. “Het verduurzamingsplan is al achterhaald. Dat ligt al een hele tijd in een la. Wat betreft het duurzaamheidsaspect mag het echt wat ambitieuzer.”