Soap rond flamboyante zakenman Gerard Sanderink gebundeld: "Belangrijk dat dit boek er nú komt"

Of zich al een advocaat heeft gemeld? Nee, tot haar stomme verbazing nog niet. Terwijl Angelique Kunst bij vorige publicaties toch meermaals te horen had gekregen dat ze voor de rechter zou worden gesleept. Sinds de Enschedese journalist recent bekendmaakte dat ze werkt aan een boek over Gerard Sanderink en de reeks even turbulent als bizar verlopen rechtszaken rond de flamboyante Twentse zakenman, bleef het echter oorverdovend stil.

Terwijl ze hem intussen toch tien dagen geleden alweer heeft geïnformeerd over haar plannen. "Via app, voicemail en per mail. En die mail heb ik in cc ook naar zijn advocaten gestuurd. Zodat ik zeker wist dat mijn mail uiteindelijk bij Sanderink zou belanden. Omdat ik oprecht meen dat het boek er beter van wordt als hij zou meewerken."

Dat de verslaggever van Dagblad Tubantia de mail voor de zekerheid ook naar de raadslieden van Sanderink (73) stuurde, is bepaald niet zonder reden. Sinds een aantal jaren lijkt de ooit verstokte vrijgezel namelijk totaal in de ban van zijn veel jongere geliefde Rian van Rijbroek (52). Deze zelfbenoemd cyberexpert gaat na een spraakmakend optreden in het tv-programma Nieuwsuur tegenwoordig vooral als cybercharlatan door het leven. De indruk bestaat dat Van Rijbroek alle mails voor Sanderink vroegtijdig onderschept. Vandaar het cc'tje naar Sanderinks advocaat.

Meisjesdroom

Dat economiejournalist Kunst werkt aan een boek over Sanderink was intussen al min of meer uitgelekt. Ook deze omroep had er al eens bij haar naar geïnformeerd. Maar zolang het contract niet was ondertekend, mocht ze simpelweg niets zeggen. Nu haar krabbel eronder staat, kan ze vrijuit spreken.

Eindelijk. Want eigenlijk wilde ze het wel van de daken schreeuwen. "Een boek schrijven wilde ik altijd al. Al sinds zevenjarig meisje. Op school schreef ik altijd lange opstellen. In die zin is het een meisjesdroom die uitkomt."

Al was ze zelf niet degene die het initiatief nam. Dat ging op wat opmerkelijke wijze. "Ik werd gebeld door een redacteur van uitgeverij Atlas Contact, een grote speler op de markt. Haar man had in De Volkskrant een verhaal over Sanderink gelezen en zei: 'Ze zouden er een boek over moeten schrijven'. Toen zij verder ging speuren, stuitte ze op mijn verhalen. Waarop ik werd gepolst of ik dat wilde doen."

Heidens karwei

Van haar werkgever Tubantia kreeg ze toestemming om ermee aan de slag te gaan. Een heidens karwei. Vooral vanwege de kluwen van rechtszaken waar maar geen eind aan lijkt te komen, terwijl de hele affaire zo ongeveer per zitting complexer en onoverzichtelijker wordt. Rechtszaken die met veel vuurwerk gepaard gaan. Zeker wanneer Sanderink ze zelf bijwoont en hij veelal luidkeels laat weten dat hij zich de wet niet laat voorschrijven. En al helemaal niet door een rechter. Waarbij Sanderink riep dat hij "veel diepere zakken" heeft dan de tegenpartij, zijn ex-vriendin met wie hij intussen al jaren op voet van oorlog leeft.

Een wat minder prettig vooruitzicht wellicht ook voor een journalist, die de handel en wandel van Sanderink nu op schrift vastlegt. Een krant of website is nog tot daaraan toe, maar als alle pikante details rond Sanderink nu in een boek worden gebundeld, staan die meteen voor in de eeuwigheid zwart op wit. Dat is ook een belangrijke reden waarom alle mensen die Kunst voor haar boek spreekt absoluut anoniem willen blijven. "Sanderink heeft inderdaad diepere zakken dan wie dan ook in Nederland. Tegelijkertijd, ik heb al tientallen verhalen over hem geschreven en heb - behalve een citaat van hem waarvan hij betwistte of hij dat letterlijk zo had gezegd - nog nooit wat hoeven rectificeren."

Juridisch labyrinth

Ze waakt ervoor om tijdens het schrijven te verdwalen in het immense juridsche labyrinth dat rond Sanderink is ontstaan. Uiteraard komen die aan bod, maar vooral ook gaat ze in het boek uitgebreid in op de persoon Sanderink. Een man die een groot deel van zijn leven vrijgezel was en tot op hoge leeftijd bij zijn moeder bleef wonen. Die zo ongeveer leeft op droge crackers, uit angst ook maar een grammetje aan te komen. En die tegelijkertijd onder dit zelfverkozen Spartaanse regime dankzij zijn zakelijk inzicht uitgroeide tot een van de succesvolste ondernemers van ons land.

Die het gewend is altijd zijn zin te krijgen en als het hem niet zint, van zijn hart bepaald geen moordkuil maakt. In de tijd dat hij met Centric nog shirtsponsor was van De Graafschap deinsde hij er niet voor terug de kleedkamer op te zoeken en de spelers op luide toon kenbaar te maken dat hij niet tevreden was over hun arbeidsethos. Al gebruikte hij daarvoor minder diplomatieke bewoordingen.

'Maar één baas'

De titel van het boek sluit daar helemaal op aan: 'Er is er hier maar één de baas'. Op de werkvloer naar verluidt zo ongeveer het adagium van de Twentse topondernemer.

Eind februari moet Kunst haar manuscript inleveren. Het lastige is: een volgende reeks rechtszaken komt er alweer aan. "We hebben er echter heel bewust voor gekozen om het boek dit voorjaar te publiceren. Die rechtszaken kunnen immers nog wel vijf jaar doorgaan. Terwijl Sanderinks bedrijven Centric en Strukton intussen enorm te lijden hebben onder alle publiciteit rond de persoon Sanderink. Bedrijven die essentieel zijn voor ons land. Centric als spil van de digitale infrastructuur van ons land en Strukton dat belangrijk is voor de fysieke infrastructuur. Die bedrijven dreigen echt kapot te gaan. En wat dan? Worden ze dan overgenomen door de Russen of Chinezen? Dat moeten we niet willen. Vandaar dat het belangrijk is dat het boek nu verschijnt."

'Geen recht van spreken'

De grootste angst van een schrijver: dat als het boek er eenmaal ligt, het op last van de rechter uit de handel moet worden genomen. Daar is Kunst echter geen moment bang voor. Ze benadrukt dat ze tot nog toe al zóveel over deze geruchtmakende affaire heeft geschreven, terwijl dat nog nooit tot juridische problemen heeft geleid. "Bovendien heb ik Sanderink uitgebreid de gelegenheid gegeven zijn zegje te doen. Als hij dan helemaal niets van zich laat horen, verliest hij zijn recht van spreken."