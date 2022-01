Kapper wil zaterdag weer 'coronakapsels' knippen: "Want al ons spaargeld is op"

Kapper wil zaterdag weer open: "Want ons spaargeld is op"

Het verzet tegen de sluiting van niet-essentiële winkels lijkt steeds sterker te worden. Niet alleen provinciebestuurders en burgemeesters, maar ook ondernemers zelf komen in het geweer tegen de gedwongen sluiting. Bastiaan van der Werff van kapsalon Silk Hair in Enschede rekent erop dat hij zaterdag weer open mag. Het is ook pure noodzaak, stelt hij. "Want ons spaargeld is op."

Hij heeft het even uitgerekend: de afgelopen twee jaar was hij bijna 22 weken gedwongen dicht. "De situatie wordt onhoudbaar", zegt Bastiaan van der Werff. "Wij willen heel graag weer open en we denken dat dat veilig kan. We hebben schermen tussen de stoelen en bij de wasbakken, desinfectiemiddelen bij de ingang en mondkapjes."

Dat veel mensen in de grensregio nu naar Duitsland gaan om geknipt te worden, vindt hij pijnlijk om te zien. "Waarom niet hier? Zodat de Nederlandse ondernemers er ook wat aan over kunnen houden."

Financieel onhoudbaar

Gisteren deed de provincie Overijssel de oproep aan het kabinet om de niet-essentiële winkels weer te openen. Een groeiend aantal burgemeesters in de provincie doet ook zo'n soortgelijke noodkreet. "Dit soort oproepen doet heel veel goeds", zegt Van der Werff. "We moeten de uitwerking nog zien natuurlijk, maar ik hoop dat het kabinet het verzoek gaat opvolgen."

Financieel gezien zegt de Enschedese kapper het zwaar te hebben. "We hebben wel wat steun gehad, maar dat is niet noemenswaardig ten opzichte van onze kosten. We zijn heel erg druk om ons privégeld over te zetten naar de zakelijke kant. Dat is nu ook op, dus de situatie wordt echt onhoudbaar."

Zaterdag weer open

Van der Werff gaat er vanuit dat hij zaterdag weer open mag, zodat er flink wat 'coronakapsels' geknipt kunnen worden. "Ik verwacht goed nieuws, zodat de dames in de salon weer lekker hun eigen werk mogen doen."