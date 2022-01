Commissaris van Koning praat in noodopvang Enschede met Afghaans gezin: "Indrukwekkend"

Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft vandaag een bezoek gebracht aan de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Enschede. Heidema sprak in de noodopvang met een Afghaans gezin, dat uit Kabul vluchtte vanwege de machtsovername door de Taliban. "Je kijkt de mensen in de ogen die doodsangsten uitstonden op het vliegveld in Kabul. Het was heel indrukwekkend", aldus de bestuurder.

Heidema maakte tegen het einde van de middag een ronde over de noodopvang op de voormalige Vliegbasis Twenthe. In select gezelschap ging hij in gesprek met het Afghaanse gezin. "Het was een mooi, persoonlijk gesprek", vertelt de Commissaris van de Koning (CdK) na afloop. "Het is een hoogopgeleid gezin, dat snakt naar hun eigen plek. Ze hebben al een verblijfstatus en ze hebben al een gemeente toegewezen gekregen, maar er is nog geen plek."

Psychische problemen

Het gezin zat tot voorheen in de tijdelijke noodopvang in Nijmegen. Heidema: "Ze willen ontzettend graag integreren, de schouders onder Nederland zetten. Maar je merkt ook dat de echtgenote de nodige psychische problemen heeft, want ze hebben natuurlijk ook wat meegemaakt. We voerden het gesprek op de rand van het bed, het was heel indrukwekkend."

Heidema sprak zijn waardering uit over de noodopvang, die in een paar weken uit de grond is gestampt. "Het is een geoliede machine", meent hij. "Ik heb ook oprechte waardering voor alle betrokkenen die hier met zoveel inzet de opvang tot stand hebben gebracht."

De gedwongen opvang zet enorme druk op de onderlinge relaties. Andries Heidema

Verplichte aanwijzing

Enschede werd in december door de voormalig staatssecretaris opgedragen om de noodopvang voor vijfhonderd vluchtelingen te realiseren. De beslissing viel de gemeente rauw op het dak. "Het zet natuurlijk enorme druk op de onderlinge relaties en dat betreur ik ernstig. Het was slikken. Het is ongelooflijk jammer dat het als Nederland niet gelukt is om voldoende capaciteit te vinden voor de asielzoekers", zegt Heidema.

Hij vindt niet dat Overijssel heeft verzaakt in de oproep van het kabinet voor meer (nood)opvang. "Er is door gemeenten in Overijssel kei- en keihard gewerkt. Neem de tijdelijke noodopvang in Hengelo, maar ook in andere delen van Overijssel. Er is ontzettend hard gewerkt."