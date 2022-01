‘Troosteloos plein’ in centrum Raalte krijgt facelift: zo komt het eruit te zien

Het hele plein krijgt nieuwe bestrating en wordt opgeknipt in drie delen, beschrijft architect Theo de Bruijn. “Voor het Kulturhus komt een plein dat ruimte biedt aan evenementen.”

Het deel tussen de Hema en restaurant Ufuk krijgt vooral groen en terrassen. Die terrassen worden vanaf het midden van het plein verplaatst naar de gevels van de betreffende horecagelegenheden. Alle horecagelegenheden behouden hetzelfde formaat terras.

Groener, ruimte voor terrassen en ook plek voor evenementen (Foto: IAA Architechten)

Negen fonteinen voor de Plaskerk

Het deel voor de Plaskerk krijgt negen fonteinen: een grote en acht kleinere. Die staan symbool voor de negen dorpskernen die de gemeente Raalte telt. Tegelijkertijd moeten de fonteinen speelplezier aan kinderen bieden en ’s zomers voor verkoeling zorgen.

De drie delen van de pleinen in het centrum worden met elkaar verboden door een lijngoot. Bezoekers zien dan dat het water bovengronds afgevoerd wordt.

Groener, ruimte voor terrassen en ook plek voor evenementen (Foto: IAA Architecten )

'Gezelligheid, kleinschaligheid en het dorpse karakter'

Publiek dat vanuit de winkelstraten het centrumplein op komt lopen, krijgen eerst zicht op groen. Dat moet volgens de architect de hele centrumbeleving anders maken. “Door bestrating met een warme kleur te kiezen, creëer je een gemoedelijke sfeer. We willen de gezelligheid, kleinschaligheid en het dorpse karakter terugbrengen in het centrum.”

De werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van het plein beginnen niet voordat de zomer voorbij is, benadrukt wethouder Dennis Melenhorst. “Pas na het zomerseizoen beginnen we met het grote werk. We willen horecaondernemers daar niet mee dwarszitten, zeker in deze tijd.”

Groener, ruimte voor terrassen en ook plek voor evenementen (Foto: IAA Architecten)

'Een plan waar we mooi trots op kunnen zijn'

De plannen voor het nieuwe centrum zijn tot stand gekomen na verschillende inloopbijeenkomsten met bewoners, pandeigenaren en ondernemers. Aan hen zijn drie keuzemogelijkheden voorgelegd. Een grootschalig plein dat ruimte biedt aan evenementen, een groen plein dat vooral planten de ruimte biedt en geen plaats voor evenementen kent of een mix daarvan. Bijna de helft van de stemmers (44 procent) koos voor een mix van beide. Met die wens is de architect aan de slag gegaan.

Wethouder Melenhorst is blij met het plan dat nu voorligt. “Het is een plan waar we mooi trots op kunnen zijn.”

Omdat de omgeving van de Plaskerk eerst niet was opgenomen in het plan, lopen de kosten wel iets verder op dan aanvankelijk gepland. Maar omdat de provincie bijspringt, kost het Raalte uiteindelijk geen extra geld. “Het is fijn dat kernen daarmee ondersteund worden.”