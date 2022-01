Tegenstander PEC Zwolle zit ook in vormcrisis en Heracles is uit tandenloos

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de Overijsselse clubs op een rij.

PEC Zwolle – Willem II

Afgaande op recente onderlinge ontmoetingen tegen Willem II wacht de PEC-fans een zware beproeving. Van de laatste vijf duels in eigen huis wonnen de Zwollenaren er niet één. Drie nederlagen werden afgewisseld met twee doelpuntloze remises.

Voor een PEC-zege moeten we terug naar maart 2016. Dirk Marcellis, Queensy Menig, Lars Veldwijk en Stef Nijland bezorgden PEC toen een 4-1 overwinning tegen Willem II.

Willem II begon uitstekend aan het seizoen, klopte zelfs PSV, maar zakte daarna steeds verder weg. Waar hekkensluiter PEC nu al negen duels wacht op een zege, maken de Tilburgers het nog bonter; zij hebben al elf duels op rij niet gewonnen.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

Weet PEC zich te revancheren voor de nederlaag die het eerder dit seizoen leed bij Willem II? (Foto: ANP)

NEC - Heracles

Met maar één punt (bij Sparta) en voor de rest louter nederlagen is Heracles in uitwedstrijden bezig aan een dramatisch seizoen. PEC Zwolle, RKC en Heracles zijn de enige ploegen die dit seizoen nog niet wonnen op vreemde bodem in de eredivisie.

En winnen bij NEC is ook al geen vanzelfsprekendheid, dat gebeurde in de eredivisie nog maar twee keer. In 2014 maakte Matthew Amoah diep in de blessuretijd de winnende treffer (1-2) terwijl Heracles op dat moment een man minder had door een rode kaart voor Mike te Wierik. De andere zege op het hoogste niveau dateert van 2009. Everton en Bas Dost scoorden in het eerste half uur en bij die 0-2 bleef het.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

Everton en Bas Dost bezorgen Heracles in 2009 een zege op NEC (Foto: ANP)

FC Twente – Heerenveen

FC Twente is bezig aan een sterke serie van zeven competitieduels op rij zonder nederlaag. Alleen koploper PSV (8) doet het in dat opzicht beter.

Maar in eigen huis winnen van Heerenveen is de laatste jaren een te lastige opgave gebleken. Vorig seizoen bleef het 0-0 en de twee ontmoetingen daarvoor eindigden in 2-3 en 0-4.

De laatste Twente-zege in 2017 kwam tot stand na een penalty die hevig werd betwist. Mateusz Klich schoot raak nadat Enes Unal al dan niet werd gevloerd door Heerenveen-keeper Erwin Mulder.

Makkelijker voor FC Twente ging het in november 2008. Blaise N’Kufo en Kenneth Perez scoorden ieder twee keer waardoor FC Twente bij rust al comfortabel met 4-0 leidde. Nadat Marko Arnautovic er direct na rust 5-0 van maakte leek een ultieme monsterscore in de maak. Maar Twente nam gas terug en hield het bij de derde treffer van N’Kufo, 6-0 dus.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur

Blaise Nkufo maakte in 2008 een hattrick tegen Heerenveen (Foto: ANP)

Go Ahead Eagles – RKC

Voor het eerst na die legendarische play-offwedstrijd in mei 2019 keert RKC terug naar de Adelaarshorst. Go Ahead was na de 0-0 in Waalwijk dicht bij promotie naar de eredivisie. En toen Pieter Langedijk in de 89ste minuut de 4-3 maakte barstte het feest al los in Deventer. Maar in blessuretijd spatte de promotiedroom uitéén nadat RKC twee keer scoorde, eindstand 4-5.

Het is ruim 27 jaar geleden dat Go Ahead Eagles voor het laatst in de eredivisie thuis won van RKC, 4-2. Bij rust leidden de Eagles al met 4-0 door goals van Jan Michels, Marco Heering, en Jack de Gier (2x). De tegengoals kwamen na rust van Harry Decheiver en Erik ten Hag.

Ook met de eerstedivisieduels meegerekend is de thuisbalans van Go Ahead tegen RKC niet florissant. Sinds 2009 (7 wedstrijden) wonnen de Deventernaren maar één keer. Dat was in februari 216 toen Leon de Kogel de enige en dus winnende goal maakte.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Alle wedstrijden zijn live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.