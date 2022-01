"Wij zijn van mening dat het kan": ook Overijsselse ondernemers willen de winkels zaterdag weer open

De huidige maatregelen gelden tot en met vrijdag. Deze week is het nieuwe kabinet voor het eerst bij elkaar om te bespreken hoe het na vrijdag verder moet. Ondertussen zijn vanuit allerlei hoeken oproepen richting dat nieuwe kabinet gegaan om in elk geval de lockdown niet langer te laten duren. De rek is er bij heel veel ondernemers na weer een gedwongen sluiting wel uit. En dus willen winkels en horeca de deuren weer open.

De ondernemersvereniging in Raalte is één van de ondernemersverenigingen in de provincie die oproepen om zaterdag de deuren weer te openen. "Wij zijn van mening dat het kan in onze branches om veilig en zonder grote risico’s van besmettingen te winkelen, want dat vinden wij als ondernemers heel belangrijk. Wij roepen jullie op om zaterdag 15 januari van 10.00-17.00 uur open te gaan."

Ook uit onder meer Oldenzaal, Borne en Deventer komt de oproep om zaterdag de winkels weer open te doen. In Deventer is ook een petitie gestart die de regering oproept de lockdown te beëindigen. De petitie is inmiddels bijna 20.000 keer ondertekend.

Vandaag stuurde de provincie Overijssel een brief aan het kabinet waarin wordt gepleit voor een beleid dat gericht is op openstelling van de maatschappij. "We zullen als samenleving op een andere manier met dit virus moeten leren leven", staat in de brief die namens het College van Gedeputeerde Staten is verstuurd. "De huidige koers vinden wij niet langer verantwoord."

Ook in de rest van het land wordt de roep om opheffen van de lockdown steeds harder. Wat het kabinet er uiteindelijk mee doet is afwachten: vrijdag is de volgende persconferentie.